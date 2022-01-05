新冠肺炎｜以色列研究：打第四針後體內抗體增加5倍

以色列政府1月4日發表一項研究顯示，接種第四針輝瑞（Pfizer）BioNTech新冠疫苗後，體內抗體會在一週後增加5倍。總理貝內特（Naftali Bennett）指出，這代表接種第二針加強劑有助增加應對新冠病毒的感染的能力。
以色列在2021年12月決定，為特定及高危人士接種第二針的加強劑，即第四針的疫苗。特拉維夫拉馬特甘醫院的希巴醫療中心（Sheba Medical Center）在上週開始為員工接種，成為全球第一個接種第四針疫苗的國家。
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希巴醫療中心（Sheba Medical Center）初步研究指出，接種第四劑疫苗後體內的抗體在一週後增加5倍，而接種者只顯示手臂疼痛或低燒的跡象。總理貝內特指出，結果顯示第四針安全有效，有助增加應對新冠病毒的感染的能力。
不過相關研究遭受部分專家質疑，希伯來大學的流行病學家兼以色列公共衛生醫師協會主席萊文（Hagai Levine）表示，雖然第四針顯示能增加抗體數量是好消息，但形容這是「回應錯誤問題的正確答案」，稱應反過來看是否有需要接種第四劑疫苗。