Omicron｜牛津大學教授：為全球「每半年打一次針」方法並不可行

新冠病毒Omicron（奧密克戎）變種肆虐全球，多國加緊推廣接種加強劑增加保護力，以色列更開始第四劑的疫苗接種。英媒1月4日引述牛津大學一名教授表示，這種持續施打加強劑，「每半年打一針」的做法並不可行。



牛津疫苗小組、曾參與研發阿斯利康新冠疫苗的牛津大學教授波拉德（Andrew Pollard）接受英國《每日電訊報》訪問時，強調加強劑應針對高危的人士接種，而非12歲以上的所有人。

圖為2021年11月23日，波拉德（中）與英國政府首席科學顧問惠蒂（Chris Whitty）一同以視像方式與首相約翰遜會議。（Getty）

波拉德表示，英國不應貿然推動接種第四針，他表示長久下去不停追加接種並不是可行方法：「以全球角度來看，要每4至6個月為全球所有人接種加強劑是不可能且無法負擔的。」

波拉德同時是英國政府疫苗與免疫委員會主席，他表示全球疫苗分配不均，一些中低收入國家只有不足一成人接種了一劑疫苗，因此在全球範圍接種第四針的想法並不明智。

不過他對疫情發展感到樂觀，他認為最差的時期已經過去，世界只需做到是「渡過這疫情寒冬」。