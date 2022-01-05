立陶宛與中國的爭端擴大燃燒　歐盟難以應對

中國與立陶宛的爭端不僅在打擊立陶宛國內企業，亦正影響着其他歐盟國家。然而歐盟似乎未有達成一致共識，反制中國對立陶宛實施的經濟壓力。有歐盟國家不想擴大事件的同時，有憂慮指這只會讓中國向歐盟施加更大壓力。



立陶宛在2021年11月允許台灣以「台灣」的名義設立辦事處，惹來北京強烈不滿，中國除降級與立陶宛外交等級，要求立陶宛外交人員離開中國外，亦實際上停止了與立陶宛的貿易。

儘管中國否認使用經濟手段報復，但有指中國海關已不再容許申報來自立陶宛的貨品，導致貨品無法清關。同時中國大陸的廠商亦停止使用來自立陶宛供應商的產品，立陶宛的啤酒等知名商品亦遭下架。

圖為12月16日，立陶宛總統瑙塞達前往比利時布魯爾出席歐盟會議。瑙塞達批評現任政府未與他商討，允許台灣以「台灣」名義開設辦事處。（AP）

但這一系列的壓力不僅打擊立陶宛，亦影響着其他國家。有美國及歐洲官員稱，中國正向歐美企業施加壓力，要求他們同樣切斷與立陶宛的商貿往來，否則將同樣可能受牽連。

這舉措引起了歐美的不滿，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）先後與歐盟與「布加勒斯特九國」（Bucharest Nine）通電話，重申對立陶宛的支持。歐盟外交及安全高級代表博雷利（Josep Borrell）亦批評，中國向立陶宛施壓影響歐洲貿易，損害中歐關係。

歐盟已警告稱，可能會將中國與立陶宛之間的爭端提交給世界貿易組織仲裁，但相關行動可能需要數年時間。

至目前為止，歐盟並未有對中國針對立陶宛的實施採取更多的反應，甚至有批評意見稱立陶宛在台灣問題上挑戰北京。歐盟較大的成員國，包括與中國有深厚經濟關係的法國和德國，正努力避免與中國的緊張關係升級。德國新任總理朔爾茨（Olaf Scholz）在與習近平的首次通話中，表示要加強德中經貿關係。

立陶宛國內亦出現了不滿的聲音，反對黨立陶宛社會民主黨領袖克維丘特 （Vilija Blinkeviciute）批評執政政府在處理中國問題上「不專業」。前總統阿達姆庫斯（Valdas Adamkus）亦批評現任政府對台灣議題的處理，表示與中國發生衝突將使立陶宛遭受巨大損失。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）在1月4日甚至表示，政府決定允許台灣以「台灣」名義開設代表處是個錯誤。

歐洲經濟智庫Bruege高級研究員埃雷羅（Alicia García-Herrero）憂慮指，若歐盟現時無法保護規模較小的成員國，其在貿易政策方面的權威將被削弱，北京方面亦可能會施加更大壓力。