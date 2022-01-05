「妙麗」愛瑪屈臣發文被批反猶　以色列政界人士：葛萊芬多扣分

於《哈利波特》電影系列飾演「妙麗」（Hermione）一角的英國女星愛瑪屈臣（Emma Watson）近年一直關注國際議題，不過近日她發表支持巴勒斯坦的文章後，被以色列前駐聯合國大使指控為「反猶太主義」。



《衛報》報道，愛瑪屈臣3日在Instagram上發布了一張圖片，裏面包括巴勒斯坦國旗與抗議口號「團結是一個動詞」的標語。

內文更引述女性主義學者阿美德（Sara Ahmed）的「團結並不代表我們的苦難是相同的，不代表我們的痛苦是相同的，不代表我們許的是同一個未來，團結意味着承諾、努力及認同，即使感覺、生活和身體皆不同，我們仍活在同一片土地上」。

常於社交平台表達對國際議題立場 點擊瀏覽有關「反猶」圖片及更多愛瑪屈臣的IG貼文▼▼▼

+ 17

雖然這則文章引起巴勒斯坦活動人士的廣泛支持，但也引起以色列方面的強烈批評。前以色列駐聯合國大使丹農（Danny Danon）就在Twitter上分享文章並諷刺「葛萊芬多（Gryffindor）因為反猶太主義扣10分」。

10 points from Gryffindor for being an antisemite.@EmmaWatson pic.twitter.com/Qaqkx36JSg — Ambassador Danny Danon | דני דנון (@dannydanon) January 3, 2022

現任以色列駐聯合國大使埃爾丹（Gilad Erdan）也持批評態度，表示「虛構故事在哈利波特世界裏可能行得通，但在現實行不通，如果巫師世界使用的魔法可以消除壓迫婦女並尋求消滅以色列的『哈馬斯』（Hamas）和『巴勒斯坦權力機構』（PA）的邪惡，那我會贊成」。

不過也有不少人反對這些批評，其中包括非營利組織「Indivisible Project」的聯合董事格林伯格（Leah Greenberg），她表示「這完美體現了將反猶太主義憤世嫉俗和惡意地『武器化』，並以此斷絕與巴勒斯坦人民團結一致」。英國議員瓦爾西（Sayeeda Warsi）也表示丹農的評論「令人震驚」。

從「妙麗」到女權主義者 點擊瀏覽更多愛瑪屈臣照片▼▼▼

+ 11

延伸閱讀：

黨替你教小孩：陸進入「依法帶娃」時代 培養社會主義接班人

北韓稱金正日發明捲餅且熱賣 脫北者：誰吃得起？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】