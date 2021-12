哈利波特20年｜你不知道的3個魔法世界設定　全部識曬先係真fans

【哈利波特20年】《哈利波特》首部電影《哈利波特:神秘的魔法石》(Harry Potter and the Philosopher's Stone)上映20週年!而這20年來,從《哈利波特:神秘的魔法石》到《怪獸與葛林戴華德之罪》(Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald),J. K.羅琳(J. K. Rowling)打造了一個格局超大的「魔法社會」!

文:Daniel Hsu(GQ Taiwan)



一、魔法世界的行政劃分跟麻瓜世界並不一樣!

我們認識到英國的魔法最高行政單位就是「英國魔法部」!不過我們在《哈利波特:火盃的考驗》(Harry Potter and the Goblet of Fire)中的「魁地奇世界盃」一段大約可以知道:「英國魔法部」的管轄範圍包含英倫諸島上的全部地區!

其實魔法世界的行政區劃分與麻瓜社會是不同的,「魔法.英國」的疆域包括整個英倫諸島,但在麻瓜社會中英倫諸島則分為「聯合王國」和「愛爾蘭」兩個部分,這主要牽扯到「人口」問題,英倫諸島的巫師與女巫總人口約3,000人左右(境內唯一的魔法學校霍格華茲(Hogwarts)每年入學新生其實也才40上下),更何況我們之前講過,在魔法世界以「魔法血統」作為劃分「種族」為依據,所以麻瓜定義的「人種」問題在魔法世界其實是不適用的。

而剛剛提到魔法世界的行政區劃分與麻瓜社會不同,像是比利時境內的法蘭德斯(Flanders)與羅馬尼亞的外西凡尼亞(Transylvania)在魔法世界中都是獨立的國家,主要還是依照「魔法族群」的分布為依據,如此一來,以「吸血鬼德古拉」(Dracula)聞名、充滿了魔法傳說色彩的外西凡尼亞在魔法世界的政治影響力就能想像了,以此類推,就神話傳說的重要性來看,盧森堡和列支敦斯登在魔法世界的政治影響力跟它們作為麻瓜國家也是完全不同的!

二、魔法世界的政府單位有哪些?

因為人口少,所以政府機構比起麻瓜世界其實簡單很多!「魔法部」本身就是魔法世界的中央政府,而且行政、執法和司法並沒有相互獨立,魔法部部長是通過選舉產生的,但並不是普選,每一屆魔法部長的任期也沒有特別規定。

魔法世界中的魔法部除了目前看到的英國跟法國,還有:德國、意大利、挪威、保加利亞、列支敦士登、安道爾、巴基斯坦、伊朗、布基納法索、印度、孟加拉、日本、蒙古、新西蘭等。而有些魔法國家的政府單位並不稱為「部」,例如美國是「魔法國會」、阿根廷為「魔法議會」。

三、從交通到貨幣

在《怪獸與葛林戴華德之罪》中有一幕是「紐特Newt」帶著「雅各科沃斯基」(Jacob Kowalski)非法偷渡從英國到法國(因為在《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)事件後,紐特被「魔法英國」限制了「出境」)。他們所使用的交通工具是「港口鑰」,而協助他偷渡的港口鑰管理員向紐特收取了一種叫做「加隆」的貨幣……因為沒有過多的解釋,所以非鐵粉的觀眾看到這裡應該也是一臉問號……

首先,「港口鑰」(Portkey)是一種能夠將人傳送到很遠的另一個地方去的物品,在《哈利波特:火盃的考驗》首次登場,通常會偽裝成普通的垃圾,這樣麻瓜就會忽視它們,比如在《火盃的考驗》中第一次出現是一隻破鞋子。

而港口鑰能運送人到任何地方並且無法從中監控,所以「理論上」港口鑰的製作需要得到魔法部的授權,但從《火盃的考驗》中三巫鬥法大賽的獎盃被製作成港口鑰、以及《怪獸與葛林戴華德之罪》中紐特非法前往法國的破水桶就知道,這其實蠻難控管的。

而「加隆」是「魔法英國」的貨幣,面值有「金幣加隆」(Galleon)、「銀幣西可」(Sickle)和「銅幣納特」(Knut),而且並非採用十進位計算,1加隆=17西可、1西可=29納特,而根據羅琳自己的解釋,1加隆可兌換5英鎊;而其他的魔法國家或許使用了其他形式的貨幣。了解這個邏輯之後,《怪獸與葛林戴華德之罪》中一個管理水桶港口鑰老伯收的50加隆會被紐特喊貴就可以理解了!50加隆耶!相當於2,500港幣!就算是他跟雅各兩個人好了,從倫敦到巴黎的麻瓜飛機一個人大約才800港幣,最便宜的時候還不到500港幣!

