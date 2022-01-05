伊拉克首都機場附近軍事基地遭火箭炮襲擊

兩架無人機1月4日嘗試接近美國為首聯軍的伊拉克阿薩德空軍基地（Ain Al-Asad Air Base）但遭擊落後，當地傳媒報道，這個有美國軍人駐守的軍事基地遭火箭炮襲擊。暫未有組織承認責任。



英媒5日引述軍方消息人士報道，被火箭擊中的軍事基地位於巴格達國際機場（Baghdad International Airport）附近，無人受傷。

此前2度險遇襲

伊拉克魯道新聞網（Rudaw.net）4日報道，阿薩德空軍基地24小時內兩度被襲。

美軍3日上午擊落2架載着炸藥、目標為巴格達機場駐軍居所的無人機後，4日又有兩架有炸藥的無人機遭基地防禦系統擊落。

伊拉克：美國為首聯軍1月3日擊落2部載有炸藥的無人機。圖為遭擊落的無人機殘骸。（AP）

報道指，這幾次襲擊發生的時間正值伊朗數千人紀念革命衛隊聖城軍（即特種部隊）將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）和伊朗「二號人物」、「真主黨旅」創辦人穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）逝世2週年。

2人是遭美國前總統特朗普（Donald Trump）下令軍隊擊殺。