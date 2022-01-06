德媒：德國拒外交抵制北京冬奧會　但不會派高官出席

德媒1月5日援引德國政府消息人士報道，德國總理不會正式外交抵制北京冬奧會，但或以疫情為由不派高官出席北京冬奧會開幕禮。



據德國《每日鏡報》1月5日報道，德國政府消息人士披露，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）不想正式外交抵制北京冬奧會，不會發布德國任何政治人物都不准去北京出席冬奧會的指示。

但報道指出，真正幫助朔爾茨解決這個棘手問題的是新冠病毒新變種Omicron（奧密克戎）造成的旅行風險，即朔爾茨可以以疫情加重為由不前往北京出席冬奧會。

在美國正式做出外交抵制北京冬奧會的決定，以及英國與澳洲等國宣布跟隨後，歐盟成員國之間一直仍在協調，尚未對是否抵制北京冬奧會的問題上得出一致的結論。

報道稱，歐洲國家在是否抵制北京冬奧會的問題上並沒有一個固定的指導方針，但是德國將不會派出高級別政治代表出席北京冬奧會開幕禮。

《每日鏡報》稱，德國總理朔爾茨沒有出席北京冬奧會的計劃。

德國外交部表示：「目前我們觀察到中國令人十分擔憂且不斷惡化的人權狀況。」

希臘向中國轉交2022年北京冬奧會聖火現場畫面（點擊大圖瀏覽）：

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無論德國聯邦政府是否派遣政府代表出席北京冬奧會，都將繼續保留進行雙邊和多邊批評的權利。

此前，據德新社報道，2021年12月29日，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）和內政部長費澤爾（Nancy Faeser）表示，將不會前往中國出席北京冬奧會。

兩人都明確表示，這是個人決定，與「外交抵制」的政治決定無關。

針對美國等多國外交抵制北京冬奧會，中國外交部發言人曾多次重申，北京冬奧會是全球冬奧運動員和冰雪運動愛好者的盛會。中方歡迎各界積極參與北京冬奧會，反對將體育政治化的行徑，這一立場是一貫的、明確的。