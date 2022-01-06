日本外相與布林肯通話　要求美方限制駐日美軍外出防疫

日本沖繩、山口兩縣美軍基地發生的新冠病毒集體感染已經造成社區傳播蔓延，日本要求美國加強駐日美軍防疫措施，包括限制駐日美軍士兵外出等。



據共同社報道，1月6日，日本外務大臣林芳正與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）進行電話會談時表示，日本要求美國加強駐日基地的新冠防疫對策，採取徹底措施，防止病毒進一步傳播。

日本外務省在一份聲明中說，鑑於駐日美軍感染新冠病毒的情況，林芳正呼籲布林肯考慮限制美軍外出，以緩解當地居民的擔憂。

對此，布林肯表示，「對美國而言，不僅是駐日美軍，而且當地居民的健康和安全都非常重要，日方的提議立即傳達給五角大樓」，願竭盡所能阻止疫情進一步蔓延。

美國國務卿布林肯與日本外相林芳正在G7外長會議期間舉行會談。（Reuters）

據《讀賣新聞》報道，位於日本山口縣岩國市的駐日美軍岩國基地當地時間1月6日公布，該基地新增新冠肺炎確診病例115宗。目前該基地累計確診人數已達786人。

沖繩縣6日召開對策本部會議，要求政府採取「防止傳播等優先措施」。會議結束後宣布，6日新增感染人數比前一天增加300多人，達到980人左右的歷史新高。

沖繩縣美軍基地從2021年12月起對病毒呈陽性人數增加，該縣認為來自美軍的變種病毒Omicron（奧密克戎）擴散，導致感染驟增。山口的美軍岩國基地疫情蔓延，廣島則是相鄰縣。