新冠肺炎｜印度：默沙東口服藥有重大安全疑慮　或致胎兒畸形

印度高級衞生官員1月5日表示，美國默沙東公司（Merck & Co.，或稱默克公司）的抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）口服藥Molnupiravir有某些重大安全疑慮，因此政府未把這款藥物納入國家治療計劃。



新冠肺炎：英媒1月5日報道，印度製藥商雷迪博士的實驗室（Dr. Reddy's Laboratories）計劃下週初起推出默沙東抗新冠病毒口服藥。圖為@drreddys在Twitter發布的圖片。（Twitter@drreddys）

《印度時報》5日報道，印度醫學研究理事會（Indian Council of Medical Research，ICMR）總幹事巴爾加瓦（Balram Bhargava）在記者會上稱：「我們必須記住，這種藥品有重大安全疑慮，它能引致畸形，誘發突變，也可對軟骨和肌肉造成損傷」。

巴爾加瓦說：「更重要的是，如果讓一名男人或女人服用這種藥物，必須避孕3個月，在（服用默沙東口服藥的）那個時期懷上的孩子，可能有受引致畸形影響的問題，所以它未被納入國家特別小組的治療藥物。（獲得）世界衛生組織（WHO）（批准的藥物中）不包括它，英國也沒有（向它批出授權）。」