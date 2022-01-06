新冠肺炎｜印度：默沙東口服藥有重大安全疑慮　或致胎兒畸形

印度高級衞生官員1月5日表示，美國默沙東公司（Merck & Co.，或稱默克公司）的抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）口服藥Molnupiravir有某些重大安全疑慮，因此政府未把這款藥物納入國家治療計劃。
《印度時報》5日報道，印度醫學研究理事會（Indian Council of Medical Research，ICMR）總幹事巴爾加瓦（Balram Bhargava）在記者會上稱：「我們必須記住，這種藥品有重大安全疑慮，它能引致畸形，誘發突變，也可對軟骨和肌肉造成損傷」。
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巴爾加瓦說：「更重要的是，如果讓一名男人或女人服用這種藥物，必須避孕3個月，在（服用默沙東口服藥的）那個時期懷上的孩子，可能有受引致畸形影響的問題，所以它未被納入國家特別小組的治療藥物。（獲得）世界衛生組織（WHO）（批准的藥物中）不包括它，英國也沒有（向它批出授權）。」