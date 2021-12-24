新冠肺炎｜繼輝瑞之後　默沙東口服藥亦獲美國FDA「開綠燈」

美國食品及藥物管理局（FDA）12月23日批准緊急授權使用美國默沙東公司（Merck & Co.，或稱默克公司）的抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）口服藥，是繼輝瑞（Pfizer）之後，再有抗疫口服藥獲當局放行。



美聯社報道，默沙東開發的Molnupiravir的使用對象是出現初期確診病徵的成年人，而且包括長者或患有肥胖及心臟病等入院風險較高的人士。根據指引，病人需要完成為期五天的療程，每天服藥兩次，每次四顆藥丸。

不過FDA同時為服用默沙東藥物的孕婦附上警告，指育齡婦女在整個療程及之後數天都應該使用避孕措施；而育齡男士則在服用最後一劑量藥物後，應採取避孕措施最少三個月。當局亦指出，Molnupiravir可能影響骨骼生長，因此18歲以下病人不應使用。

Molnupiravir的效用是影響患者體內的新型冠狀病毒基因密碼，減慢其繁殖能力。不過外界憂慮這種方式可能引起胎兒出現變異，甚至產生更具威力的變種病毒株，但FDA認為不太可能發生如此情況。

默沙東指數以十萬計份量的藥物可以在未來數天內供應美國各地，並稱未來數週將會有100萬份藥品上市。

除了默沙東，FDA在22日亦向另一美國藥廠輝瑞的口服抗疫藥開綠燈，後者不但沒有出現默沙東藥物的可能引起腹瀉或噁心等副作用，而且在臨床測試時，防止高危病人出現入院及死亡的保護力更迫近9成，比默沙東的30%保護力明顯優秀，因此有專家質疑Molnupiravir在美國抗疫中的作用。

默沙東的高層則表示，研究人員對Molnupiravir的安全感到信心，並希望可以改良為兒童都可以服用的版本。