哈薩克局勢｜阿拉木圖警方：有人企圖攻入警局大樓　數十人遭擊斃

據俄羅斯衛星網1月6日報道，哈薩克最大城市阿拉木圖（Almaty）警方表示，夜間有人企圖襲擊警局大樓，有數十名襲擊者被擊斃。



阿拉木圖警察局發言人阿齊爾別克說：「5日晚極端分子試圖襲擊行政大樓、阿拉木圖警察局及各區分局。數十名襲擊者已被擊斃，他們的身份正在確認中。」

哈薩克部分地區騷亂5日仍在繼續，多地的政府機構遭衝擊，在共和國的前首都阿拉木圖，當地爆發衝突，警察使用了催淚彈和閃光彈。哈薩克全國的網路被切斷，多個電視頻道暫時停播。

防暴警察於 2022 年 1 月 5 日在哈薩克阿拉木圖市中心阻止抗議者。（AP）

哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）5日簽署總統令，宣布全國進入緊急狀態。集體安全條約組織（集安組織）6日說，應托卡耶夫請求，集安組織決定在哈薩克短期部署維和部隊。

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