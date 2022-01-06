馬克龍要「煩死」未打疫苗者惹熱議　專家：這是競選策略

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）1月4日大談防疫策略，就是要「煩死」仍未接種疫苗的民眾，這個招數惹來熱議。國內反對派批評馬克龍「用字不當」，甚至「不配當總統」。但有專家認為，這正是馬克龍的一個選舉策略。



馬克龍4日接受《巴黎人報》（Le Parisien）訪問時，批評國內仍有少量國民不願接種疫苗，因此政府有意「煩死」他們：禁止他們無法到餐館、無法喝咖啡、無法去劇院、無法看電影——直到他們不堪煩擾，願意接種疫苗為止。

馬克龍使用的字詞emmerder是由法語merde（狗屎）演變而來，中文上emmerder雖然僅譯做煩厭，但在法語上有頗為粗俗的意思。據外媒The Local介紹，雖然法語上有更粗魯字眼，但作為總統，在一個正式訪問場合上，使用emmerder並不太合適。

圖為1月6日，法國巴黎一間新冠肺炎流動檢測中心。（Getty）

這也說明了為何馬克龍訪問出版後，惹來外界不滿。反對派極右政黨國民聯盟領導馬林勒龐（Marine Le Pen）批評馬克龍用詞不當，稱事件顯示他「不配當總統」。極左政黨不屈法蘭西（La France insoumise）領袖梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）同樣批評馬克龍用詞不當。國會甚至因此臨時暫停有關收緊健康通行證的辯論。

故意說給支持者聽

有專家則指馬克龍使用如此市井的用詞，可能是故意的。奇切斯特大學（University of Chichester）法國政治學教授史密斯（Andrew Smith）表示這更像是一場「政治騷」，國會最多只會暫停一兩天，不可能再多。

目前包括執政黨，國會普遍支持政府收緊健康通行證，要求國民必須接種疫苗才能進入公共場所的決定，議案普遍認為可獲得通過。

更重要是法國社會的疫苗接種率高，民眾傾向支持收緊健康通行證規定。法國現時疫苗接種率有77%，是歐洲的高接種率國家之一，同時根據Odaxa在12月一項民調，接近三分之二的國民支持政府變相強迫接種的政策。

法國總統大選即將在4月舉行，史密斯認為，馬克龍政府是看準了持續反對接種疫苗的人，都只會是投票給極右或極左政黨的人，馬克龍的用意是要鞏固大部分希望透過接種和防疫措施，早日結束疫情的國民的支持。

應對疫情會是這次法國大選的一個重要議題，馬克龍雖然未正式對外宣布競逐連任，但有指若政府成功在這數個月內控制疫情，將會對其選情帶來助益，同時對反對接種疫苗措施的政黨造成打擊。