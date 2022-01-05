法國大選｜馬克龍：想競逐連任　衞生狀況許可才正式宣布參戰

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）1月4日表示，他想要連任，不過衞生情況許可才會正式對外公布參選意向。



《巴黎人報》（Le Parisien）4日報道，當被問及是否有計劃參選下屆大選時，馬克龍稱：「無任何錯誤懸念，我想（參選）。」

馬克龍說：「一旦衞生局勢允許，且我總算讓包括我的內心和政治平衡（Political Equation）在內的所有事物變得明朗，我會說出（我的決定）是（什麼）。」

他又指：「這個決定在我內心已深深鞏固。（但）我需要確保自己能夠按我所想地走多遠。」

圖為法國總統馬克龍2021年12月21日在博爾姆萊米莫薩的居所召開內閣特別會議。（AP）

法國總統選舉4月10日至24日舉行。現任總統馬克龍一直尚未明言自己會否爭取連任，這是他迄今以來最明確的表態。

最新民調

Cluster17研究所4日公布的民調顯示，馬克龍支持度為23%，有「法國特朗普」之稱的極右翼名嘴澤穆爾（Éric Zemmour）和代表共和國前進黨（LREM）出戰的佩克雷斯（Valérie Pécresse）均為15%，極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement national，RN，前稱國民陣線Front National）領袖馬林勒龐14.5%，而極左政黨不屈的法蘭西 （La France insoumise）領導人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）則料可獲13％選票。