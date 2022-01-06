哈薩克局勢升級　數十死約2000人被捕　俄羅斯派出「維和部隊」

中亞國家哈薩克（Kazakhstan）連日爆發大型示威，據英國廣播公司（BBC）1月6日報道，死亡人數升至數十人，另有逾350人受傷。俄媒報道，哈薩克內務部同日發聲明，證實在阿拉木圖拘捕約2000名抗議者。



哈薩克最大城市阿拉木圖（Almaty）警方1月6日表示，夜間有人企圖襲擊警局大樓，有數十名襲擊者已被擊斃。BBC的報道也指出，安全部隊有12名成員被殺，另有353人在示威期間受傷。

俄羅斯派出「維和部隊」

俄羅斯衛星通訊社報道，集體安全條約組織（集安組織）秘書處6日披露稱，俄羅斯的數架軍用運輸機正在向哈薩克投送集體維和部隊的俄羅斯分隊。

此前，俄羅斯聯邦委員會憲法委員會主席克利沙斯（Andre Krisas）表示，俄羅斯方面無需就集體安全條約組織向哈薩克斯坦派遣軍隊一事做出額外決定，包括議會的決定。

克利沙斯指出：「集體安全條約組織的條約和章程已經得到俄羅斯聯邦的批准。如果獲得集安組織的授權，俄羅斯不需要做出任何額外決定。」

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隨着哈薩克斯坦全國範圍內的動盪局勢加劇，總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）呼籲集安組織提供支持。總統已宣布全國進入緊急狀態，包括宵禁和禁止大規模集會，並誓言對抗議活動作出強硬回應。政府指有近100名警察在衝突中受傷。

在1月6日凌晨的電視講話中，他表示已向集安組織尋求幫助，以幫助穩定局勢。

集安組織成立於2002年5月，由1992年簽署的獨立國家聯合體集體安全條約演變而來，現有俄羅斯、白羅斯、哈薩克、塔吉克、亞美尼亞、吉爾吉斯6個成員國。