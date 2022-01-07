三名中國公民在尼日利亞被綁架　警方與槍手交火

武裝人員在尼日利亞中部尼日爾州綁架了3名中國公民，並殺害了兩名當地工作人員，中方敦促尼方加大力度打擊犯罪。



路透社1月7日消息，尼日利亞警方6日表示，武裝人員在尼日利亞中部尼日爾州綁架了在一個電力項目工作的3名中國公民，並殺害了兩名當地工作人員。

據報道，當地警方稱，事件發生在當地時間4日下午，槍手襲擊了正在Gussase村莊附近安裝輸電線路塔的工作人員，槍手疑為製造混亂並實施大規模綁架的幫派成員。

尼日爾警方發言人Wasiu Abiodun稱，在槍手與警察發生槍戰後，3名中國公民被綁架，另外4名中國人被救出。Wasiu Abiodun補充說，一名中國工人和兩名當地工作人員被子彈擊中，受傷的尼日利亞人後來在醫院死亡。

被綁匪釋放的孩子回到家人身邊：

報道稱，這些在當地被稱為土匪的團夥主要在北部和西北部綁架學生和普通公民，他們通常進行綁架勒索並撤退到森林中。

據中國駐尼日利亞大使館消息，1月6日，駐尼日利亞大使崔建春約見尼警察總監烏斯曼（Adamu Usman）。崔建春表示，中國政府高度重視在尼中國公民安全。中方敦促尼方切實加大力度，以「零容忍」態度堅決嚴厲打擊涉中國公民犯罪，將不法分子繩之以法。

烏斯曼表示，尼方高度重視中方關切，將進一步調動各方力量，加強尼中執法合作，強化訊息梳理和情報蒐集，嚴厲打擊涉中國公民犯罪活動，全力偵破案件，嚴懲犯罪分子，為在尼中國企業和人員營造安全發展環境。