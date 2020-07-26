一名中國人在尼日利亞遭綁架致死　涉案7名疑犯均落網

一名中國公民於今年2月在尼日利亞遭綁架致死，尼日利亞媒體昨日（25日）報道稱，涉案的7名疑犯均落網。

據尼日利亞傳媒報道，今年2月16日，65歲的在尼中國公民宋先生於女兒管理的一間公司遭綁架，之後被帶往未知地點。幾日後，綁架者向宋先生的家人索要5000萬尼日利亞奈拉（約合100萬港元）贖金。宋先生的女兒隨後向尼日利亞警察總監阿達穆（Mohammed Adamu）報案求助。

涉案7人均已被逮捕。（網上圖片）

受害者因病身亡 綁匪仍索要贖金

阿達穆接到報案後，命令副警察總監率隊對疑犯展開搜捕並對宋先生展開營救。數星期後，宋先生女兒公司員工阿德萊堪（Adelekan）因涉案被捕。阿德萊堪在審訊中承認，他與同樣受僱於該公司的另6人（含1名保安）共同策劃這宗綁架事件。

當地警方消息稱，在阿德萊堪的協助下，警方逮捕參與此案的另6人。有匿名人士稱，疑犯在被捕後都承認，他們綁架宋先生後，將他關在屋內，只提供香腸和軟性飲料。被綁架4日後，宋先生嘗試逃跑未果，疑犯隨後將其綁住，宋先生隨後便持續衰弱，一直未能恢復。

阿德萊堪還供認稱，宋先生生病後因未能得到及時治療而死，團夥隨後將遺體交給幾位漁民處理，同時向宋先生女兒索要5000萬尼日利亞奈拉贖金。

（綜合報道）