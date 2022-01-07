祖高域疑因近期曾染疫獲豁免　澳洲內部矛盾浮上檯面︱新聞背後

「世界網球一哥」祖高域（Novak Djokovic）遭澳洲拒絕入境的風波愈鬧愈大，不單要由法庭裁決，更演變成澳洲與塞爾維亞的外交風波。隨着傳媒披露更多消息，事件起因也漸明朗：祖高域疑以「半年內曾染疫」為由，成功取得由澳網主辦單位與維多利亞州政府批准的醫療豁免，問題是此理由不獲澳洲聯邦政府承認，在聯邦政府與州政府出現矛盾下，這位球王的簽證遭推翻。



圖為祖高域2021年2月在澳洲網球公開賽贏得男單冠軍（AP）

34歲的祖高域曾在2020年6月宣布確診新冠肺炎（COVID-19），之後未有他二度染疫的公開消息，但據澳洲廣播公司（ABC News）與澳媒The Age在1月6日報道，這位塞爾維亞球手向澳洲申請醫療豁免的理由，就是「6個月內曾染疫」，意味他有可能在近期曾再度確診。

祖高域在赴澳洲前取得醫療豁免，以讓他能夠在未接種新冠疫苗的情況下前往澳洲參賽，這份豁免申請是獲得澳洲網球協會（Tennis Australia）與墨爾本（Melbourne）所在的維多利亞州政府衞生部通過，兩方會各派出一個醫療專家小組審核申請，並以申請者匿名的方式，讓專家展開審批程序。在這一關，小組會接受的理由包括半年內曾經染疫、有特殊醫療情況、過去接種疫苗曾有嚴重副作用等。

根據澳洲網球協會所指，他們共接獲26宗申請，最後有數宗獲批。當中便包括了祖高域。

「一哥」成功取得醫療豁免，但問題是澳洲自由黨執政的聯邦政府，與工黨的維多利亞州政府對「外國人用哪些理由可取得醫療豁免」看法分歧。澳媒The Age刊出的評論文章指，澳洲邊防局（Australian Border Force）在此事中，未有接受「6個月內曾染疫」是可取得醫療豁免的合理理由，拒絕祖高域入境。

1月6日，一封澳洲衞生部長亨特（Greg Hunt）在2021年11月寫給澳洲網球協會的舊信件也經傳媒流出，亨特在信內談到不會把「半年內曾染疫」等同為已接種疫苗，不能在入境時作為豁免理由。

澳洲內部口水戰

在這宗事件引起關注後，澳洲內部聯邦政府與維多利亞州政府之間引發口水戰。維多利亞州政府衞生部長福利（Martin Foley）不滿地指，祖高域的入境程序牽涉兩個步驟，除了取得醫療豁免外，還有取得簽證，這簽證是由聯邦政府發出，並不是州政府，他批評聯邦政府如今把「責任外判」，怪到州政府頭上。

澳洲內政部長安德魯斯（Karen Andrews）在聲明表示，雖然維多利亞州政府和澳洲網球協會可能允許未接種疫苗的球員參加澳洲網球公開賽，但聯邦政府將在澳洲邊境執行政府的要求。

圖為祖高域2011年7月在英國參加溫布頓網球錦標賽（AP）

塞爾維亞總統不滿

這次事件已升級成為外交風波，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）不滿「國寶」祖高域受到不當對待，批評澳洲政府的做法不公平，他指有其他網球手同樣在取得醫療豁免後入境澳洲，祖高域卻遭阻撓。

澳方則表示，政府也將調查其他外國網球手的簽證，內政部長安德魯斯稱，有情報顯示有些人不符合入境要求，澳方正調查，她未有透露涉及多少位球手。

目前祖高域已入稟法庭挑戰澳洲邊防局的決定，聽證預計在1月10日舉行。