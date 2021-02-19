俄羅斯網紅全裸騎瀕危大象挨轟　身份曝光竟是網球名將愛女

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22歲的俄國網紅卡菲尼可夫（Alesya Kafelnikova）因為PO出自己在印尼峇里島，全裸騎乘在瀕臨絕種的蘇門答臘象上的畫面，引起動保團體抨擊。現在她的身分更曝光，被發現是前網球世界冠軍葉夫蓋尼・卡菲尼哥夫（Yevgeny Kafelnikov）的愛女。目前阿萊西亞已將爭議畫面刪除，並上傳解釋文，強調自己沒有傷害大象的意圖。

根據英國《每日郵報》，阿萊西亞近日分享這段全裸趴在蘇門答臘象上的影片，並寫下「to love nature is human nature（熱愛自然是人類天性）」不料卻引起批評。許多人認為她這樣對待一個活生生的動物，根本就是在「褻玩」，何況這種動物還快絕種了；也有動保人士指出，蘇門答臘象並非峇里島原生物種，牠們甚至是被刻意帶來滿足觀光業需求的。

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眼見批判聲浪不斷，阿萊西亞已將影片刪除，並上傳解釋文章。針對這次的爭議，她很遺憾人們把照片視為粗俗，而不是大自然的美好以及她對其的熱愛。阿萊西亞強調，自己非常愛動物，特別是大象，也絕對尊重當地文化與規定，如果因為這樣造成負面影響很抱歉，那並非她的本意。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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