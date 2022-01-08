哈薩克騷亂持續反恐行動進行中　上合反恐機構：願提供必要協助

哈薩克（Kazakhstan）爆發抗議液化天然氣示威，其後演變成動亂。俄媒8日稱該國最大城市阿拉木圖（Almaty）傳出槍聲。上海合作組織（上合組織）地區反恐怖機構理事會發表聲明稱，如果哈薩克提出請求，願意向該國相關機構提供必要協助。



俄衛網8日稱哈薩克斯坦阿拉木圖1月8日仍有槍聲，反恐行動正在進行。俄羅斯衛星通訊社的Telegram頻道發文：「阿拉木圖1月8日早上：市中心仍有槍聲。反恐行動在城市中繼續。市民們幫助警察查找可疑人群。犯罪團夥躲藏在街心花園和公園中。濃霧給警察的工作帶來了困難。目前警方未提供關於被捕抗議者數量的具體數據。」

俄衛網8日引述聲明稱，對哈薩克局勢表示嚴重關切，完全支持哈領導層為了保障公共安全、維護憲法秩序而採取的綜合措施。相信哈國家、執法和特別機構採取的措施，將有可能在最短時間內消除恐怖分子和匪徒的非法行為。組織向在履行公務中遇難軍人和執法人員的家屬表示深切慰問。同時，組織準備應哈薩克相關機構的適當請求，按照上合組織成員國的既定程序提供必要的協助。

哈薩克局勢：圖為2022年1月7日俄羅斯RU-RTR電視台影片截圖的畫面，可見一名哈薩克軍人在當地一個檢查站站崗。（AP）

哈薩克1月2日起爆發示威，5日發生警民衝突，繼而演變成大規模騷亂，造成重大傷亡和財產損失。5日，哈薩克總統托卡耶夫簽署總統令，全國進入緊急狀態。以俄羅斯為首的集體安全條約組織（Collective Security Treaty Organization，CSTO，簡稱集安組織）6日說，應托卡耶夫請求，組織決定在哈短期部署維和部隊。

上合組織成立於2001年6月，常設機構有秘書處和地區反恐怖機構，其中地區反恐怖機構設在烏茲別克首都塔什干（Toshkent）。