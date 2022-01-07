錘子握在普京手裏：俄羅斯決定着哈薩克暴亂結局

哈薩克局勢會怎麼演變？這個問題的答案不是由努爾蘇丹（哈國首都）決定，也不是由華盛頓或北京決定，而是由俄羅斯普京（Vladimir Putin）決定。不管西方嘴上承不承認，也不管普京的經濟治理能力怎麼樣，有兩點國際社會必須認識到：

第一，原蘇聯解體的加盟共和國這些區域，基本上還是俄羅斯的勢力範圍，儘管這些加盟共和國獨立後，和中美歐等都建立了外交關係，中美歐也通過各種方式強化了在這些國家的政治或經濟存在。但是在地緣政治與集體安全上，他們中的多數還是認俄羅斯作區域「老大」，俄羅斯對這些區域國家的影響，搞一帶一路的中國替代不了，逆歷史潮流而動搞泛突厥主義的土耳其替代不了，三十年來一直虎視眈眈的歐美也替代不了。

蘇聯解體後，儘管美歐和俄羅斯就這些國家展開了激烈爭奪，趁混亂騙得葉利欽（Boris Yeltsin）信任拉一些波羅的海國家加入了北約，還造成一些前加盟共和國（如烏克蘭）在俄羅斯與西方之間搖擺，但是從西方在烏克蘭、南奧塞梯等問題上口惠而實不至的態度就可以看得出來，他們其實還是認同俄羅斯對這些區域的實質控制的。而俄羅斯自身也決不會輕易放棄其在區域的領導地位，不會允許烏克蘭之外的另一個國家又發生動盪，影響到自身利益，甚至使動盪傳導到俄羅斯國內。

所以，哈薩克因為內部政治獨裁與經濟腐敗引起的騷亂，不僅哈薩克政府不樂意看到，俄羅斯也不會允許其蔓延。再加上美西方在哈薩克缺少抓手，想干涉使不上勁，只要俄羅斯與哈薩克政府就是否鎮壓達成一致，形成合力，事態應該會很快平息。

第二，不可忽視的普京角色。普京這個人敢想敢幹，該出手時絕不猶豫，不僅敢於進行國際鬥爭，而且善於進行國際鬥爭。面臨這些年迅速惡化的國際局勢，中國執政黨與政府總是在國內宣傳鼓勵說，在重大風險、強大對手面前想過太平日子、不想鬥爭是不切實際的，必須要敢於鬥爭。唯有主動迎戰、堅決鬥爭才有生路出路，才能贏得尊嚴、求得發展，逃避退縮、妥協退讓只會招致失敗和屈辱，只能是死路一條。中國古典兵法《孫子兵法》也說「善戰者，立於不敗之地，而不失敵之敗也。」但是在現代國際政治中，真正領會到這些話的精髓，並將之落到實際鬥爭行動，且在維護與拓展國家利益中取得鬥爭成效的，卻是俄羅斯人，是普京。

防暴警察於 2022 年 1 月 5 日，在哈薩克阿拉木圖市中心步行阻止抗議者。（美聯社）

從經濟看，普京的國家治理能力確實存在短板，俄羅斯經濟這些年不僅沒有起色，反而還不斷萎縮（好在俄羅斯地大人少，靠賣石油和軍火就能養活，老百姓不至於吃土），但是在國際政治層面，以如此孱弱的經濟底層，俄羅斯不僅沒有陷入混亂，反而在敍利亞、烏克蘭、南奧塞梯等地接連出手，在逆境中為俄羅斯開疆拓土，而且還在中印衝突中扮演了美國都扮演不了的調停人角色，在成功捍衛與拓展國家安全邊疆後又藏身於最激烈的中美衝突之後，逼美國從特朗普（Donald Trump）與拜登（Joe Biden）連續兩任總統主動示好希望調整美俄關係，我們從中就可以看到普京的政治手腕有多厲害。

從普京這個人的性格和以往處理類似問題的經驗來說，在國際與區域政治衝突中，如果有出手維護俄羅斯國家安全與利益的必要，包括動用軍事手段，他決不會有絲毫猶豫。

這次哈薩克騷亂就是這樣，騷亂在之前一天剛呈失控態勢，由俄羅斯主導的集安組織秘書處就披露稱，俄羅斯空軍的數架軍用運輸機已經於1月6日在向哈薩克投送了集體維和部隊的俄羅斯分隊，而且這些部隊一到就被迅速投放到騷亂一線，這是何等的反應速度。

小國寡民的悲哀就在於，命運從來無法真正掌握到自己手裏，不管其訴求正義與否，這是一個現實問題而非價值問題。哈薩克民眾的騷亂訴求有正當成分，比如納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbaev）的長期獨裁統治與政治腐敗，經濟民生又搞不上去等，但是這些訴求在冰冷的現實政治面前蒼白無力，只要俄羅斯出手為哈薩克政府背書，這場騷亂就很難持續，儘管哈薩克政治在騷亂後可能會做出某些改變，但就其整體局勢而言，很難被示威者顛覆。