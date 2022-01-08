哈薩克局勢：拘捕人數升至逾4200人　前總理涉叛國罪被捕

中亞國家哈薩克（Kazakhstan）連日爆發大型示威後，全境進入緊急狀態，被捕人數升至超過4200人，包括有外國人。哈薩克政府同日又宣布，前總理、國家安全委員會前主席馬西莫夫（Karim Masimov）因涉嫌叛國罪被捕。另外美國國務院公布，已批准讓部份領事館人員撤離。



據俄羅斯衛星通訊社指，哈薩克內政部1月8日公布警方已拘捕4266人，當中包括有鄰國公民。部門又指執法人員在不同地方查獲武器，包括突擊步槍、手槍、彈藥等，已經展開調查。

哈薩克局勢：圖為2022年1月5日，哈薩克最大城市阿拉木圖爆發示威，從相中可見，市政煙冒出白煙。據報示威者闖進市政廳，之後內部起火冒煙。（AP）

哈薩克政府同日也宣布，國家安全委員會前主席馬西莫夫因涉嫌叛國罪被捕，安置在臨時拘留所。政府稱，在1月6日，哈薩克國家安全委員會根據刑法開始對馬西莫夫「犯有叛國罪的事實展開審前調查」。

哈薩克局勢一再升級，引起國際社會關注，除了中國駐哈薩克使領館之前發布安全提醒，呼籲在當地的中國公民增強防範意識外，美國國務院1月7日表示，由於哈薩克處於緊急狀態中，國務院已批准讓美國駐阿拉木圖總領事館的非緊急政府僱員及其家屬自願離開。

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