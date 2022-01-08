美國2名議員向Airbnb發信　質疑其新疆房源及贊助北京冬奧

美國國會2名議員1月7日向網上住宿平台Airbnb發信，對這間公司在新疆的部份房源疑涉及受美國制裁組織表達關注，要求對方說明，又質疑Airbnb贊助北京冬奧一事。



根據美國國會暨行政當局中國委員會（Congressional-Executive Commission on China，CECC）網站，參議員默克利（Jeff Merkley）和眾議員麥戈文（James McGovern）7日給Airbnb致函，質疑這間公司對人權和反歧視的承諾。

這2名民主黨議員分別擔任CECC主席和聯席主席。

圖為Airbnb網站的網頁截圖。（Airbnb）

麥戈文和默克利談到，美媒Axios發現Airbnb有10多個房源位於新疆生產建設兵團（XPCC）擁有的土地範圍，而新疆生產建設兵團遭美國指控參與強迫勞動和其他可能侵犯人權的行為，在2020年遭美國財政部制裁。他們要求Airbnb就此說明。

信件又提到，Airbnb是透過與國際奧委會（International Olympic Committee）合作，贊助北京冬奧的美國企業之一，他們指「對Airbnb就人權和反歧視的承諾提出疑問」。