Airbnb史上「最伏」套房1000港元一晚　去到才知是街邊「舊貨櫃」

Airbnb是時下旅遊最流行的預訂住宿方式一，由世界各地房東放租物業，標榜旅客在前往當地時除了可以有一個歇腳的地方，並且能夠深入體驗當地文化，享受和入住飯店不一樣的氛圍。但是一名英國遊客透過Airbnb在荷蘭阿姆斯特丹預定了一晚100英鎊（約1003港元）的單位，沒想到抵達時發現它竟是一個「路邊的貨櫃屋」。

「連私人浴室的整潔之家」真面目竟是……（點圖瀏覽）↓↓↓

根據英國《太陽報》報導，來自倫敦的班（Ben Speller）在5月時，為了到荷蘭阿姆斯特丹看足球賽，因此利用Airbnb網站預訂當地的住宿。他看到一個房源寫着「在阿姆斯特丹，擁有私人浴室的乾淨的家」，並附上一張床舖特寫的照片，便下訂了。

班向記者表示，當他們正在前往阿姆斯特丹的火車上時，接到房東的來電，表示自來水有問題想要取消。但因為班並沒有後備方案，便拒絕取消住宿。沒想到，到了當地後，他在標示的位置上只看到一個貨櫃屋，「我們坐計程車來回經過貨櫃屋3次，因為無法相信這是我們預訂的房間」。

班拍下見到的場景發布到Facebook上。只見貨櫃內只有一張有墊子的床，上廁所還要步出貨櫃屋。用家像臨時公廁一樣的地方盥洗，因此班只好趕緊另外訂一個酒店房間入住。而當班向房東要求退款時，卻遭房東拒絕。

事件發展到最後，Airbnb出面協調，讓班獲得退還為預訂房間而支付100英鎊，並幫忙負擔230英鎊的酒店費用。

Airbnb的發言人表示已將該名房東和房源從平台上除下，「我們的平台無法容忍虛假陳述或欺詐的案件，團隊將努力加強把關。」

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