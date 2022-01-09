新冠肺炎｜英國至今超過15萬人死於疫情　約翰遜：傷亡慘重

英國政府1月8日的數據顯示，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在當地爆發以來，至今已經奪走15萬條性命。不過當地的單日新增確診人數有回落迹象，但醫院仍面對人手荒而備受壓力。



英國廣播公司（BBC）報道，衛生部門公布的數據顯示，當地在8日新增146,390宗確診個案，比對上一天的近18萬宗稍為回落。另外全國再多313人喪生，令死亡總數增至150,057人，是繼美國、巴西、印度、俄羅斯、墨西哥及秘魯之後，第七個錄得15萬人以上死於疫情的國家。

首相約翰遜（Boris Johnson）在Twitter留言，形容這是一個傷亡慘重的數字，指每一宗喪生個案都是都家庭、朋友及受影響社區的深遠損失，因此向他們表達慰問。

約翰遜重申，結束這場疫情的方法是所有人接種加強劑疫苗，或是至少接種第一或第二劑疫苗。他同時感謝國民保健制度（NHS）員工及志願人士的貢獻，協助推動全國接種計劃。

英國的疫苗接種率甚高，令當地在這波疫情中，確診入院或死亡的病人數比以往數波疫情為低，惟受到Omicron病毒株的影響，目前的入院人數回升，再加上不少醫護人員因為確診而缺勤，意味醫療體制的壓力未有完全消除。