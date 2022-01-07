英國調查：新冠肺炎Omicron常見19症狀　首5位包括流鼻涕及頭痛等

英媒稱英國負責疫情追蹤應用程佐伊新冠肺炎病徵研究（Zoe Covid Symptom study）整理出感染Omicron變異株的19種常見症狀。
【懶人包】加強針極重要 公開最常見症狀 一個圖輯看清研究發現（點圖放大閱讀）▼▼▼
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前五名分別是流鼻涕、頭痛、疲勞、打噴嚏和喉嚨痛，其他症狀包括持續咳嗽、聲音沙啞、打冷顫、發燒、頭暈、腦霧、嗅覺異常、眼睛痠、不尋常肌肉痠痛、食慾不振、失去嗅覺、胸痛、腺體腫脹和情緒低落（編按：原文共列出20種症狀，第20種為「其他」）。一系列研究發現，Omicron變異株實際上比其他變異株毒性輕微，英國首個官方報告顯示Omicron變異株住院風險比Delta減少50%至70%。英國衛生官員不斷表示，接種加強針可以預防感染Omicron變異株。
ZOE小組領導人、倫敦國王學院臨床資深講師史蒂夫斯（Claire Steves）也強烈建議，確保英國民眾接種加強針。她指出，ZOE小組的資料顯示，新確診病例中近50%是只接種兩劑疫苗的民眾。史蒂夫斯敦促英國在接下來幾周保持謹慎，警告英國醫療體系「已承受巨大壓力」，一月剩下的時間都將是「試驗」。她表示，如果每位符合資格的民眾都接種加強針，戴上口罩、接受檢測並記錄新症狀，將對遏止疫情傳播很有幫助。
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