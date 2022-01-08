新冠肺炎｜英國政府專家指第三劑提供足夠保護　暫無需接種第四劑

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在各地反彈，全球多國都開始為民眾接種加強劑疫苗。英國政府的專家數據顯示，第三劑疫苗對長者的保護力已經足夠，因此暫時無需推出第四劑疫苗。



英國廣播公司（BBC）1月7日報道，英國衛生安全局（UKHSA）的數據顯示，65歲或以上人士接種加強劑疫苗後的三個月，防止因為確診而入院的保障力維持在90%左右，但同時針對防止出現輕微病徵的保護力則降至大約30%。

報告亦提到接種第三劑疫苗的重要性，稱只接種兩劑疫苗的人士，在三個月後的防止出現嚴重病徵的保護力只有大約70%，到了六個月後更減至50%。

負責向英國政府建議疫苗政策的疫苗接種和免疫聯合委員會（Joint Committee on Vaccination and Immunisation，JCVI）認為，目前數據顯示加強劑疫苗有效為包括高危一族的長者阻止嚴重病徵，因此有助宣傳及強調接種加強劑疫苗的重要。

當局指，Omicron病毒株持續急速擴散，民眾應踴躍接種加強劑，或是至少接種首兩劑疫苗，增加保護力。

目前英國已經提供超過3500萬劑加強或第三劑疫苗，該委員會表示現時無需為安老院及80歲以上人士提供第四劑疫苗，但指將來會繼續審視數據再作判斷。