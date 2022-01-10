美俄就烏克蘭局勢對話即將開始　雙方對談判不樂觀

烏克蘭局勢持續緊張，美國與俄羅斯準備在1月10日，於日內瓦展開會談。俄羅斯警告若無法取得進展可能會提早結束談判，美國亦預計談判難以取得突破。



俄新社引述外交副部長，里亞布科夫（Sergei Ryabkov）9日表示，談判可能僅在一天後提早結束：「我不會排除任何事情，這是完全可能的情況，且美國人……不應該對此抱有幻想。」

里亞布科夫將在日內瓦率領俄羅斯代表團，他表示不會在壓力下或在對方威脅下作出讓步。

圖為12月8日，位於烏克蘭馬林卡，烏克蘭士兵正在巡邏。（Getty）

美國的預測同樣不樂觀，國務卿布林肯（Antony Blinken）在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時表示，不期待在10日的談判能取得突跛：「當俄羅斯在烏克蘭邊境部署10萬軍隊，用搶指着烏克蘭腦袋時，會很難看見取得實際進展。」

布林肯在另一場合表示，他們已向俄羅斯表明，美國不會在沒有歐洲參與下，對歐洲的事務作出任何承諾，所以任何相關歐洲安全利益的事，將會在與歐洲有全面協調下進行。布林肯稱現是真正的問題，是俄羅斯是否選擇外交途徑和對話，或是尋求對抗。

美國與俄羅斯的官員已於9日抵達瑞士日內瓦，準備展開兩國戰略安全對話。俄羅斯代表之後會與北約及歐安組織展開對話，希望化解烏克蘭緊張局勢。