美俄1月10日對話　俄羅斯副外長稱會談或僅1次　不可能有任何讓步

美國與俄羅斯1月10日在瑞士會談。會談前夕俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）9日接受俄羅斯衛星通訊社訪問，稱俄方排除在烏克蘭問題、歐洲安全局勢上作出任何讓步的可能性，並稱對美國迄今為止發出的訊號感到失望。



他對即將舉行的會晤評價時說：「在尋求共同點時我們很有可能會遇到美國和北約同行們不願意真正接受我們所提要求的情況。」

里亞布科夫稱：「但是，顯然，在壓力下以及西方參與者在即將接觸中對我們構成的威脅下我們不會做出任何讓步。」他稱：「這完全不可能」。 里亞布科夫強調說：「這意味着違背我們自己的利益，違背我們的安全利益。」

他也說：「我們對過去幾天從華盛頓以及布魯塞爾發出的訊號感到失望。」

圖為俄羅斯副外長里亞布科夫。（Getty Images）

俄方有目的要達到

里亞布科夫在訪問中稱：「我們不是只伸着手去那裏，我們是帶着明確準備的任務去的，在我們制定的那些條件下必須解決的任務。僅此而已。」

他解釋說，「如果我們將繞圈子重複着同一個問題，如果我們看不到另一方一絲準備考慮我們優先事項的跡象並以建設性的方式予以回應的話，那麼對話將沒有意義。」

他最後說：「繼續對話有什麼意義呢？我不是很明白。」

俄烏局勢：圖為烏克蘭軍人2021年12月23日於頓涅茨克以美製「標槍」便攜式反坦克導彈進行演習。照片由烏克蘭國防部新聞處提供。（AP）

不對美抱任何幻想

俄羅斯和美國有關安全保障議題的會談1月10日在日內瓦舉行。雙方代表團團長分別為俄外交部副部長里亞布科夫和美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）。

是次會談的背景，是俄羅斯在俄烏邊境部署軍隊，美俄為此已僵持數週，雙方都稱想防止局勢惡化。

里亞布科夫對俄羅斯衛星通訊社稱，俄羅斯不排除與美對話僅限於一次會晤的可能。他稱：「我不能排除任何事，這完全是可能的版本，美國人，特別是對其它北約國家支持它們的團體不應該對此有任何幻想。」

圖為烏克蘭軍人在2021年12月23日於頓涅茨克以美製「標槍」便攜式反坦克導彈進行演習。照片由烏克蘭國防部新聞處提供。（AP）

在俄烏局勢緊張升溫之際，俄羅斯2021年12月向西方國家提交安全保障條約草案，要求北約承諾不再東擴以及不在烏克蘭部署武器等。

本週有3場涉及俄羅斯及烏克蘭問題的會談，第一場是美俄進行外交級別的戰略對話會談，10日在瑞士日內瓦舉行。第二場是北約與俄羅斯進行的安全會談，12日在比利時布魯塞爾舉行，第三場是歐洲安全與合作組織（OSCE）的歐洲安全會談，13日在奧地利維也納舉行。