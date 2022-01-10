哈薩克外交部：中國駐哈大使轉達習近平的支持

哈薩克斯坦外交部1月8日發布消息顯示，中國大使已經向哈薩克斯坦外交部轉達一封中國國家主席習近平的支持信函。



據俄羅斯衛星通訊社1月8日報道，哈薩克斯坦外交部公開消息提到，中國駐哈薩克斯坦大使張霄向哈薩克斯坦副總理兼外交部長特列烏別爾季（Mukhtar Treuberdi）轉達了習近平致哈薩克斯坦總統託卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）的信函，習近平表達了支持以及對早日實現穩定的信心。

2022年1月5日，哈薩克斯坦阿拉木圖爆發抗議活動，市政廳大樓冒出濃煙。 （AP）

哈薩克斯坦外交部網站發表的聲明說：「在中方倡議下，哈薩克斯坦副總理兼外交部長特列烏別爾季會見了張霄大使。大使向哈薩克斯坦國家元首轉達了習近平主席表達支持以及對我國早日實現穩定信心的信函。」

張霄說，中方堅決反對任何勢力破壞哈薩克斯坦穩定、威脅哈薩克斯坦安全，中國是哈薩克斯坦值得信賴的朋友和倚重的夥伴。

在這之前，新華社1月7日消息顯示，習近平1月7日向哈薩克斯坦總統託卡耶夫致口信稱，「你在關鍵時刻果斷採取有力舉措，迅速平息事態，體現了作為政治家的責任與擔當、對國家和人民高度負責的立場。」

習近平強調，中國堅決反對外部勢力蓄意在哈薩克斯坦製造動盪、策動「顏色革命」，作為兄弟鄰邦和永久全面戰略夥伴，中方願盡己所能向哈方提供必要支持，幫助哈方渡過難關。無論遇到什麼樣的風險和挑戰，中國都是哈薩克斯坦值得信賴的朋友和倚重的夥伴，中國人民將永遠同哈薩克斯坦人民站在一起。