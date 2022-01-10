王毅與哈薩克副總理兼外長通話　支持政府維穩止暴　反對顏色革命

中國國務委員兼外長王毅1月10日與哈薩克副總理兼外長特列烏別爾季通電話。王毅通話時表示，在事關哈方前途命運的關鍵時刻，中方願對哈方維穩止暴表達堅定支持。



根據中國外交部網站消息，王毅1月10日與特列烏別爾季通話時，強調在3天前，國家主席習近平專門向哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）致口信，公開表達支持，充分體現中哈兩國永久全面戰略夥伴關係的高水平，也再次印證於危急時刻，兩國安危與共的深厚情誼。

特列烏別爾季向王毅詳細闡述哈方局勢和最新情況，表示當地遭受精心策劃的恐怖襲擊，目前局勢得到有效管控，正在恢復和平與平靜。

王毅表示，今次哈薩克騷亂表明，中亞地區形勢仍面臨嚴峻挑戰，也再次證明某些外部勢力不希望這個地區和平安寧。他提出，中方願與哈方加大執法、安全部門合作，預防和反對任何「顏色革命」圖謀，共同反對任何外部勢力干涉滲透。

特列烏別爾季完全贊同中方建議，表示願意和中方密切溝通，加強安全合作。