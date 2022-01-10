哈薩克局勢｜騷亂致164人死　近6000人被捕

哈薩克政府稱，目前全國安全形勢已趨穩定，國家安全委員會兩名副主席被總統解職。騷亂迄今已致164人喪生。



據俄羅斯衛星通訊社報道，哈薩克總統新聞秘書瓦里1月9日表示，哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）完全掌控國內局勢，並不間斷進行工作。

哈薩克總統辦公室9日通報稱，目前哈全境安全形勢已趨穩定，局勢得到控制，此前遭佔領的行政設施已被執法部門奪回，公共設施和醫療系統已恢復運行。

哈薩克總統新聞秘書瓦里還表示，批卡耶夫1月11日將進行人事調動。此前有消息稱，批卡耶夫將於1月11日提名新政府首腦的候選人。

哈薩克騷亂中已致逾160人死亡，近6000人被捕（點擊圖集瀏覽）：

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據中國央視報道，當地時間1月9日，哈薩克總統批卡耶夫簽署命令，解除該國國家安全委員會兩名副主席奧西波夫和葉爾戈的職務。

哈薩克衛生部1月9日稱，該國騷亂中有164人喪生，在阿拉木圖有103人喪生。

據哈薩克內務部情況中心的數據表明，在哈薩克騷亂中，被拘留者人數已增至5,969人。

據央視報道，哈薩克阿拉木圖市手機訊號在中斷近4天後，於當地時間1月9日下午恢復，但移動網絡仍不能使用。目前，阿里木圖局勢基本穩定，但不確定訊號恢復時間能持續多久。