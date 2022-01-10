新冠肺炎｜澳媒稱中國海關阻撓快速抗原測試工具出口

澳媒1月10日引述多名醫療行業消息人士稱，中國海關阻撓新冠病毒（SARS-CoV-2）快速抗原測試（rapid antigen tests，RATs）工具出口，導致澳洲面臨缺貨。內文稱，未知此事由中澳政治關係緊張導致，抑或只是由供應短缺引起。



《澳洲金融評論報》（Australian Financial Review）10日稱，在獲批准在澳洲出售的快速抗原測試工具中，每19套中最少有14套是由中國製造。

文中稱，澳洲供應商訂購的數百萬套快速抗原測試工具出現延遲供貨的情況。其中一名消息人士稱供應商訂貨時，原本預料它們會在約兩週內抵達澳洲，但它們一直沒到。消息人士預料，供應商須再等多1個多月才會收到貨物。

澳洲的新冠肺炎疫情加劇，需有足夠的病毒檢測工具才能及時找出染疫者。全國10日新增71,273個確診個案。英媒10日稱，澳洲累計確診個案數量已達104萬個，當中超過50萬個案是過去1週錄得。

現時澳洲的規定是，民眾得自費進行測試。測試工具缺貨導致價格炒高，已引起民眾的不滿。有醫學界人士稱2021年9月向政府就提出測試盒短缺的問題，不過當局稱不想干預私人市場。

澳洲商界及工會2021年已在呼籲聯邦政府應提供免費測試，或是提供補貼。他們認為這樣不僅協助僱主分擔成本，亦會向供應商發出訊號，顯示澳洲是進貨可觀的國家，可制止供應短缺的情況。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）10日談及疫情時說，澳洲有兩個選擇，分別是抵着壓力撐過這波疫情，以及實施封鎖措施，而他們目前正嘗試撐過去。