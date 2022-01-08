祖高域捲入澳洲防疫與政治風眼

2022年伊始，網球一哥祖高域（Novak Djokovic）以「健康醫療豁免」赴澳參加澳洲網球公開賽，遭政府拒絕入境，引來大批粉絲及「反疫苗人士」抗議，同時不少澳洲民眾反對祖高域獲准入境。Omicron快速肆虐澳洲之際，祖高域事件已引爆國內外的批評聲音，將於五月角逐連任的總理莫里森（Scott Morrison）如何拆解這場風波?



7日，祖高域所在的隔離酒店附近有大批民眾聚集，包括祖高域的支持者、反對強制接種疫苗人士和塞爾維亞社區成員等，中午時分聚集人數達約200人。武契奇抨擊澳洲政府：「什麼是不公平遊戲，就是政治獵巫。包括澳洲總理在內，每個人都假裝規則適用於所有人。」

澳洲網球公開賽17日至30日舉行。34歲的祖高域原盼望今年繼續贏得澳網冠軍，奪得破史上紀錄的第21個大滿貫錦標，獲賽事主辧方澳網（Tennis Australia）批出「特別醫療豁免」，特許入境澳洲打比賽。聯邦政府及維多利亞州政府先後批評澳網沒有遵照澳洲邊防部（Australian Border Force，ABF）指引，向運動員批准豁免。



祖高域本人雖從未公開自己有否接種過新冠疫苗，但過往多次表明「反對打疫苗」。事件惹起澳洲民眾憤怒，認為球星名人都不應獲享特權。尤其澳洲此前實施「清零策略」時，墨爾本等地巿民飽受嚴格封城之苦，就算在奔喪及探病等情況下也不獲允許，不能接受祖高域不打疫苗卻「竟可入來打比賽」。

塞爾維亞網球運動員祖高域1月3日抵達澳洲墨爾本時遭送往隔離設施拘留。圖為1月6日，祖高域的球迷在隔離設施附近聚集。（AP）

艱難的防疫形勢

何況，祖高域赴澳趕上了防疫形勢最緊張的時刻。1月6日，澳洲確診案例數連續第四天創下疫情以來的新高，單日錄得超過7.2萬宗個案。在變種Omicron在該國大部分地區肆虐之下，澳洲作為亞太地區的防疫「優等生」終於淪陷。

連日來，民眾在公共檢測中心外排起長龍，醫院住院率迅速升至疫情以來的最高點。在此輪疫情的重災區之一新南威爾斯州（New South Wales），預計因新冠入院人數可能增加兩倍，當局正準備進一步削減或推延其他醫療服務。

澳洲高達90%的疫苗接種率（至少一劑），加上持續性檢測、迅速有效的傳播鏈追蹤體系本來已形成了強大防護網。在一些州的首府，只要出現一例確診，當地也會迅速封城。這種情況已經在6個不同城市出現8次，但如今卻因為檢測試劑庫存短缺而功虧一簣。

圖為2021年12月22日，澳洲總理莫里森在堪培拉議會大廈舉行的新聞發布會上發表講話。（AP）

12月底以來，澳洲疫情如井噴般爆發，供應商失職加上政府監管不力被視為主要原因。

澳洲醫學會（Australian Medical Association）曾在去年9月警告衛生部門高層官員，稱需要制定全國性的策略、採購快速抗原檢測（RATs）。醫學會副主席Chris Moy對《澳洲衛報》（Guardian Australia）說：「我（當時）向他們提出了這個問題，因為我知道其他國家正在（爆發疫情）」，「我們當時就需要購買許多（快速檢測），而且我們需要一個非常清晰的過渡計劃——這不能更明顯了。」

但Moy稱，他當時在會議上被告知，政府不想干預私人市場。短缺的現象很快造成商家將檢測劑價格炒高至原來的兩倍。澳洲政府一向要求民眾自行付擔檢測費用，因此拭子缺貨加上價格炒高，近日已開始引發民怨。

澳洲新冠肺炎疫情：圖為10月31日，澳洲悉尼機場的新冠病毒檢測中心。（Getty）

大選在即

就在各黨及公眾就檢測和政府失職問題吵得不可開交之時，祖高域簽證事件突然浮出水面。本已獲得批准的祖高域抵達澳洲機場後，卻被告知聯邦政府「沒有收到任何特殊醫療豁免的批准通報」，其簽證因此被取消，提出上訴的祖高域只能暫被送往檢疫酒店隔離，面臨被驅逐出境。莫里森（Scott Morrison）亦罕見的做出強硬表態：「一切依法行政，入境資格不合格就是該驅逐出境」。

莫里森的處境可謂水深火熱。澳洲將在今年5月舉行大選，爭取連任的莫里森其支持率雖在早幾個月前就開始下滑，但始終領先反對黨領袖阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）。今年2月，莫里森的支持率達到65%的高位，但在隨後幾個月因疫苗問題上的失誤、Metoo風波等跌至50%以下。此刻，大多數民調顯示阿爾巴尼斯將會在大選中勝出。

對於檢測劑問題，莫里森表示政府不會承擔民眾的檢測費用，馬上便遭到了阿爾巴尼斯及工黨的抨擊：「在醫療保健和快速抗原檢測的問題上，總理說你們要靠自己」。

有悉尼民眾在Twitter指巿面一盒RAT檢測的價格哄抬至30澳元：

RAT test rip-off, @bp_Australia. This #Edgecliff BP selling single rapid antigen tests for an outrageous $30 a pop. They’re as little as $1 - $2 in Europe, but for a family of four in Oz, you’ll pay $120. #auspol @9NewsSyd pic.twitter.com/SwVWzl8mAG — Airlie Walsh (@AirlieWalsh) January 3, 2022

莫里森政府將祖高域高調「祭旗」，除了重申防疫規則之重要性及人人平等，有專家亦認為，此舉很可能是作為轉移政府負面輿論、為大選鋪路所為。

可是，祖高域除了本身在澳洲享有高人氣，亦因今次事件受到「反疫苗人士」支持，目前祖高域被「關押」在環境差劣、狹小的難民酒店，外界對於澳洲政府的輿論壓力將有增無減，更恐怕進一步挑起國內「反疫苗」聲音，為莫里森選情帶來更大壓力。