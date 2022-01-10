專家質疑樣本遭受污染　塞浦路斯否認　堅稱Deltacron真實存在

塞浦路斯的研究人員，發現一種結合了Delta和Omicron變種的新冠病毒株，被稱為「Deltacron」。有專家質疑這只是受到污染樣本做成的錯誤，但塞浦路斯方面否認，強調變種真實存在。



塞浦路斯大學研究團隊，指發現了25個新變種病例，其中11個患者正在住院。新變種結合了Delta和Omicron變種的特徵，因此團隊取名為Deltacron，屆病毒的序列已交予跟踪病毒變化的國際數據庫 GISAID，用以追蹤和觀察。

圖為1月4日，英國倫敦一間醫院外，排着的多輛救護車。（Getty）

不過消息出了不久，就有專家指所謂的Deltacron，很可能是樣本污染所致。因為根據新的基因序列，並不像是進化出來的病毒。倫敦帝國理工學院病毒學家皮科克（Thomas Peacock）認為，Omicron出現的時間仍不足以讓其產生混合病毒株，因此最有可能的是樣本受到污染。

但塞浦路斯的研究團隊否認受到污染的說法，負責研究的生物科學教授科斯特里基斯（Leondios Kostrikis）表示，住院病人中發現Deltacron的比例比未住院的病患更高，若是單純的樣本污染，不應該出現這種分布上的差異。

同時他指出這些樣本不只會在一個國家進行排序，而最少有一個記錄在基因資料庫中的病毒顯示出Deltacron的遺傳特徵，顯示變種株真實存在。

不過目前團隊未知Deltacron實質的傳染力和毒性有多大，所以塞浦路斯目前不會把新變種寫入需要注目名單上。