新冠肺炎｜塞浦路斯稱發現Deltacron變種病毒掀爭議　研究員回應

塞浦路斯大學（University of Cyprus）研究團隊1月8日公布發現新冠病毒（SARS-CoV-2）的新變異病毒株，並將之稱為「Deltacron」。來到9日，有一些科學家質疑是不「真有其（病）毒」，塞方專家以數據進行回應，稱這變異病毒株真實存在。



「Deltacron」是什麼？

領導研究團隊的專家科斯特里基斯（Leondios Kostrikis）7日接受該國電視台Sigma TV訪問時稱，之所以稱這新變異病毒株為「Deltacron」，因它在變異病毒株Delta（德爾塔）基因組中，有類似Omicron（奧密克戎）的遺傳特徵。

斯特里基斯還強調，「Deltacron」與Delta有相似的遺傳背景，以及有來自Omicron的一些突變。

研究員已將發現送交流感數據共享全球倡議（GISAID）。

「Deltacron」並非正式名稱，它的學名仍未公布。

塞浦路斯新冠肺炎疫情：圖為2022年1月5日，尼科西亞一名女子懷中抱着小狗，另一女子對牠逗着玩。（AP）

真有其「毒」？

有專家質疑這只是受到污染樣本做成的錯誤，但塞浦路斯方面否認，強調變種真實存在。

有其他科學家認為，斯特里基斯的這項發現，是實驗室污染結果所致。斯特里基斯向彭博社發表電郵聲明駁斥有關說法，指他辨別出感染Deltacron變異的病例，「顯示舊代病毒株獲得變種的演化壓力，而非單一重組事件的結果」。

科斯特里基斯又指，在因新冠病毒住院的確診者中，感染Deltacron的人比未住院確診者感染這種變異株的人還多，因此排除這種新變異株是實驗室污染的假設。

他說，樣本不只在一個國家的多個定序中處理，至少有一個來自以色列的定序儲存在全球數據資料庫中，展示出Deltacron的基因遺傳特徵，「這些發現駁斥了有關Deltacron是技術失誤所致的無證據說法」。

塞浦路斯新冠肺炎疫情：圖為1月5日，塞浦路斯首都尼科西亞一間咖啡店的客人在露天座位用餐。（AP）

它會有幾「惡」？

斯特里基斯和他的團隊迄今已發現25個「Deltacron」病毒個案。惟現在判斷是否會有更多病例或它可能產生的影響還是為時過早。

他稱，未來人們會看到這種病毒株是否比Omicron及Delta更具病理性或更具傳染性，或它是否會盛行。但他稱相信Omicron將超越「Deltacron」。

塞浦路斯衞生部長Michalis Hadjipantelas在8日也說目前毋須為「Deltacron」擔心。

感染它更易入院？

《塞浦路斯郵報》稱，Omicron其中10個突變，在該國25個樣本被發現。

25個樣本中，11個來自住院病人，14個來自普羅大眾。科斯特里基斯稱住院病人有突變的頻率偏高，這可能表明新的變異株與住院之間存在相關性。