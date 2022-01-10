祖高域澳洲入境簽證案勝訴　一度傳出又被捕　現已重返網球場練習

澳洲法院1月10日裁定，世界網球男單一哥、塞爾維亞運動員祖高域（Novak Djokovic）成功推翻政府的決定，他的澳洲入境簽證可恢復、令他可出戰澳洲網球公開賽。英媒10日一度引述消息稱祖高域勝訴後被捕，不過最新消息是，他已再度落場練波。



法院的裁決意味着，他的簽證仍有效。這也意味着，他已不再處於被拘留的狀態、已取回護照自己的護照及其他在被拘時扣留的個人物品。

裁決發布數小時後，他已重返網球場練習。

For now I cannot say more but THANK YOU all for standing with me through all this and encouraging me to stay strong 🙏🙏🙏🙏 — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022

這場風波可能還未完結。澳洲的移民部長仍可隨時介入，根據新的理由取消祖高域的簽證。

祖高域：圖為2021年12月1日，世界網球男單一哥、塞爾維亞運動員祖高域在西班牙首都馬德里參加比賽。（Getty）

祖高域原定會在澳洲參加17日至30日舉行的澳洲網球公開賽。他2021年12月16日曾確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），之後康復，於是他以「6個月內曾染疫」為由，向澳洲網球公開賽主辦單位與維多利亞州（Victoria）政府取得醫療豁免，讓他可在沒接種新冠疫苗的情況下入境參賽。

澳洲聯邦政府卻不承認祖高域取得的醫療豁免，於5日拒絕他入境並決定撤銷他的入境簽證，之後將他送往酒店隔離。

法官10日頒令，政府須讓祖高域離開隔離酒店，並恢復他的入境簽證。惟澳洲政府一方10日在法庭上表示，即使法庭判祖高域勝訴，政府也能再次取消他的入境簽證。