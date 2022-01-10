祖高域成功推翻澳洲政府決定　可獲入境簽證出戰澳網

澳洲政府1月5日決定撤銷世界網球男單一哥、塞爾維亞運動員祖高域（Novak Djokovic）的入境簽證。澳洲法院10日裁定，祖高域成功推翻政府的決定，他將可留在澳洲出戰澳洲網球公開賽。



法院10日就祖高域簽證案召開聽證會。法官凱利（Anthony Kelly）10日在法庭上表示，祖高域在前往澳洲之前已獲得醫療豁免，並在5日晚上抵達墨爾本機場時提供證據，又反問祖高域還能做什麼。

法官10日頒令，政府須讓祖高域離開隔離酒店，並恢復他的入境簽證。

澳洲政府一方10日在法庭上表示，即使法庭判祖高域勝訴，政府也能再次取消他的入境簽證。

祖高域：世界網球男單一哥、塞爾維亞運動員祖高域取得2021年澳洲網球公開賽男子單打比賽冠軍。圖為2021年2月22日，祖高域（右）在澳洲墨爾本領獎。（AP）

祖高域原定會在澳洲參加17日至30日舉行的澳洲網球公開賽。他2021年12月16日曾確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），之後康復，於是他以「6個月內曾染疫」為由，向澳洲網球公開賽主辦單位與維多利亞州（Victoria）政府取得醫療豁免，讓他可在沒接種新冠疫苗的情況下入境參賽。

澳洲聯邦政府卻不承認祖高域取得的醫療豁免，於5日拒絕他入境並決定撤銷他的入境簽證，之後將他送往酒店隔離。

根據澳洲聯邦政府的規定，只有澳洲居民才可用「6個月內曾染疫」為由，取得醫療豁免。