祖高域遭拒入境風波　塞爾維亞總理：與澳洲對話具建設性

世界網球男單一哥、塞爾維亞運動員祖高域（Novak Djokovic）被澳洲撤銷入境簽證事件，已演變成澳洲與塞爾維亞的外交風波。塞爾維亞總理布爾納比奇（Ana Brnabic）1月8日表示，會全力支持及協助祖高域。



塞爾維亞總理布爾納比奇1月8日向塞爾維亞媒體指出，她已與澳洲官員溝通，討論有關事件，形容澳方回應正面，且對話具建設性，「塞爾維亞政府已準備好為祖高域提供獲准入境澳洲所需的一切保證，總統武契奇（Aleksandar Vucic）亦有參與其中。」

圖為2019年9月18日，塞爾維亞總理布爾納比奇在柏林總理府與德國時任總理默克爾會晤後，在新聞發布會上發表講話。（Getty）

布爾納比奇稱，塞爾維亞政府已經設法確保為祖高域提供無麩質食物，以及鍛煉工具、筆記本電腦和SIM卡，以便他能夠與家人聯繫，「在做出最終決定之前，祖高域會一直留在墨爾本的隔離酒店內。」

祖高域1月4日公布正前往澳洲，但5日抵埗後在過關時，遭澳洲邊防局拒絕他入境，簽證撤銷。祖高域在赴澳洲前取得醫療豁免，以讓他能夠在未接種新冠疫苗的情況下前往澳洲參賽。他已入稟法院挑戰澳洲邊防局（Australian Border Force）拒絕其入境的決定。法院預定1月10日開庭。

祖高域一方提交給法庭的文件也公開，證實他在2021年12月16日曾確診感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），之後康復，並以「6個月內曾染疫」為由，取得醫療豁免。

另外，社交網站上的照片顯示，祖高域在2021年12月16日確診後出席公開活動，見他未有戴上口罩，未知他當時是否知道自己感染了新冠病毒（SARS-CoV-2）。根據塞爾維亞的規定，確診者需自我隔離14天。