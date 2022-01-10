美俄戰略安全對話結束　會面傳暫無突破　俄方曾警告或提早走人

美俄高級外交官員1月10日進行戰略安全對話（Strategic Security Dialogue，SSD），是本週一連串戰略穩定行動的開端，會議結果亦將對往後2場對話有影響。不過從現時情況看來未有出現突破。美國務院發聲明稱會議結束，持續約7.5小時。



歐洲本週舉行一系列會議，目的為俄羅斯在烏克蘭邊境附近集結大批軍力的緊張情勢進行降溫。這場在日內瓦舉行的會談結束後，俄羅斯代表與北大西洋公約組織（NATO）12日在比利時布魯塞爾會談，13日在奧地利維也納與歐洲歐洲安全與合作組織（OSCE）會談。

俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）和他的代表團在瑞士警方護送下抵達會場，與美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）率領的團隊會面，是次會談閉門進行。

里亞布科夫9日與舍曼共晉非正式工作晚宴，之後發表評論。他稱預計俄美是次對話「艱難」但「公事公辦」（businesslike）。當他被問及是否準備妥協時，他稱「美國人應準備達致妥協。」

他也說，如美國及北約不願展示出「彈性」，會談或在10日便結束。

圖為2022年1月10日，美國副國務卿舍曼（左一）與俄羅斯副外長里亞布科夫（右一）等人於瑞士日內瓦出席美俄戰略安全對話。（AP）

美國重申立場

美國務院發言人普賴斯（Ned Price）稱舍曼在9日的晚宴中「強調美國對國家主權的國際原則、領土完整以及主權國家自由選擇盟友的承諾。」他稱舍曼「申明美國歡迎通過外交手段取得實質進展」。

俄羅斯希望美國及其西方盟國做出一系列讓步，包括保證北約不東擴，以及讓前蘇聯國家如烏克蘭加入北約。

圖為2022年1月10日，美國副國務卿舍曼（左）與俄羅斯副外長里亞布科夫（右）於瑞士日內瓦出席美俄戰略安全對話。（AP）

為外界預期降溫

里亞布科夫會前表明一定要完成特定任務，亦不會作出任何讓步；華府方面雖堅持立場，但鬆口稱如俄羅斯將部隊自烏克蘭邊境附近撤走，美國對其他可能的做法，如減少在烏部署導彈、美國與北約在東歐進行演習受限等持開放態度。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）9日則直言不期望本週會有任何突破，但期望短期內有一個為緊張情勢降溫的安排，以及未來在合適時間再舉行會談。他再重申，美國一定要先看到俄烏邊境局勢降溫有實質進展。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）10日與烏克蘭副總理Olga Stefanyshyn會面後看似在為本週的會議進行「期望管理」。

他對記者稱：「我不認為我們能預期這些會面將解決所有問題」，「我們希望的是，我們可就前進的路達成一致，我們可就一系列會議達成一致，我們可以就流程達成一致。」