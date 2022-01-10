美國俄羅斯北約本週3場會談　三方立場與態度強硬　外界觀望

俄羅斯與烏克蘭邊境局勢緊張，美國、俄羅斯、北約（NATO）將就此在1月10至13日期間舉行3場會談。本文介紹會談將提及的議題、各方立場、以及可能會影響會談結果的因素。



1. 會談時間

美國和俄羅斯10日在瑞士日內瓦舉行安全保障會談。俄羅斯-北約理事會（NRC）會議12日在比利時布魯塞爾舉行。歐洲安全與合作組織（OSCE）則在13日在奧地利維也納舉行歐洲安全會談，美國和俄羅斯也會參加。

2. 會談背景

俄羅斯在烏克蘭邊境增兵。英國廣播公司（BBC）8日引述西方情報機構稱，俄羅斯已在其與烏克蘭的邊界集結逾10萬兵力，這引發有關俄或大規模入侵烏克蘭，繼而為歐洲帶來毀滅性後果的擔憂。俄羅斯則擔心北約進一步向東擴張。

拜登：圖為2022年1月7日，美國總統拜登在白宮出席記者會。（AP）

3. 會談議題

美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）5日表示，美國及其盟友與俄羅斯舉行安全會談時，會提出包括烏克蘭邊境局勢、選舉干預、武器協議在內的議題。

自由歐洲電台（RFE）9日引述一名白宮官員稱，華府持開放態度，或討論減少在烏克蘭部署進攻型導彈、以及限制美國和北約在東歐的軍事演習。

俄羅斯或會與北約討論有關北約進一步擴張、烏克蘭加入北約、以及北約部署兵力的議題。

4. 各方立場強硬

美國：

美國支持緩和緊張局勢的外交措施，同時重申美國對烏克蘭主權和領土完整的承諾。美國總統拜登（Joe Biden）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）2日通電話時，拜登說，若俄羅斯入侵烏克蘭，美國及其盟友「將果斷採取行動」。

俄羅斯：

俄羅斯否認入侵烏克蘭，又指北約的活動威脅他們的邊境安全。俄方2021年12月向美國和北約提出安全保障條約草案，要求北約停止東擴、拒絕烏克蘭加入北約、北約不在1997年5月前已部署兵力和武器的國家之外部署額外的兵力和武器等。

北約：

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）2021年12月21日稱，在「烏克蘭選擇自己的道路與申請加入北約」，以及「北約成員國有權捍衛盟友」方面，北約永不妥協。

烏克蘭軍人：圖為2021年12月27日，烏克蘭軍人走向位於頓涅茨克的前線位置，對抗俄羅斯支持的分離份子。（AP）

5. 三方言論「企硬」

美國：

拜登2021年12月30日說，美國不打算在烏克蘭部署進攻型攻擊武器，並多次表示不能開啟核戰爭，稱核戰爭中沒贏家。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）7日稱以外交方式處理俄烏邊境危機仍是有可能，也是大家傾向採用的方式，不過這要視乎俄羅斯的行動。他要求俄方為俄烏邊境局勢降溫，否則對話不可能取得實質進展。

布林肯7日的部份言論語氣強硬，稱俄羅斯指控烏克蘭會挑起戰爭的說法是在忽悠（原文是gaslighting，即情緒操控）全世界，言語間暗示俄羅斯想「複製」吞併烏克蘭克里米亞的做法，並稱該國希望世界發現時為時已晚。

俄羅斯：

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2021年12月30日警告拜登稱，對俄進行大規模制裁將是「巨大錯誤」，可能導致關係徹底破裂。普京說，如攻擊性武器被部署在俄羅斯邊境附近，俄方會像美國那樣行事，在美國邊境附近部署武器。

會談前夕，俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）9日接受俄羅斯衛星通訊社訪問，稱俄方排除在烏克蘭問題、歐洲安全局勢上作出任何讓步的可能性。

他稱：「如果我們將繞圈子重複着同一個問題，如果我們看不到另一方一絲準備考慮我們優先事項的跡象並以建設性的方式予以回應的話，那麼對話將沒有意義。」

北約：

布林肯7日稱，北約已準備就俄羅斯可能發動進一步侵略做出有力的應對，但仍尋求以外交方式解決問題。

普京：圖為2021年12月7日，俄羅斯總統普京在黑海度假勝地索契的官邸與美國總統拜登舉行視像會晤，俄烏局勢為重要議題。（AP）

6. 談判策略

美國：

美國在與俄羅斯談判時，或採取「蘿蔔與大棒」（Carrot and Stick）的談判策略。

美媒AXIOS於2021年12月31日引述一位匿名美國高官稱，拜登12月30日向普京提出「兩條路」，一條是導致衝突降級的「外交途徑」，而另一條則是「更側重於威懾的途徑」——包括大規模制裁，以及如俄羅斯入侵烏克蘭，北約在東部成員國的活動就會增加。

俄羅斯：

俄羅斯克里姆林宮2021年12月30日表示，普京正尋求在往後舉行的會談中，為俄羅斯的安全取得「具體的」保證。這或意味着俄羅斯將堅持推動他們在安全保障條約草案內提出的要求。

北約：

斯托爾滕貝格7日說，北約永不撤回向烏克蘭有條件加入的邀請，稱真正威脅到俄羅斯的事情，是烏克蘭的民主政治穩定。這或意味着北約與俄羅斯談判時，會保持強硬態度。

哈薩克示威：圖為2022年1月5日，哈薩克阿拉木圖防暴警察阻止示威者繼續前進。（AP）

7. 或影響會談的事

哈薩克（Kazakhstan）取消燃料價格上限後，燃料價格大幅引發大規模示威，隨後更演變成反政府騷亂。俄羅斯指責外部策動哈薩克騷亂，並派俄軍維和部隊到哈薩克。美聯社9日稱，哈薩克局勢增加美國、俄羅斯和北約會談的不確定性。

報道引述美國國家安全委員會前俄羅斯和歐洲高級主任希爾（Fiona Hill）稱，她相信哈薩克的暴力事件可能會令普京更渴望對烏克蘭做某些事情，他或會希望透過支持哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）以及削弱烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的勢力，來重申俄羅斯在區內的主導地位。

美國眾議員格林（Mark Green）則稱：「我不認為俄羅斯有能力同時處理兩個危機。我認為這事（哈薩克局勢）將削弱他們（俄方）在烏克蘭發動重大衝突的能力。」