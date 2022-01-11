輝瑞稱正投產Omicron疫苗　3月可準備就緒

美國輝瑞（Pfizer）藥廠表示，針對新冠病毒Omicron變種的疫苗已經開始投產，將於3月準備就緒。儘管目前美國未有要求生產針對Omicron變種的疫苗，輝瑞表示將進行實驗確認接種新疫苗的必要性。



輝瑞行政總裁布拉（Albert Bourla）在1月10日接受美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）節目訪問時，表示他們已完成針對Omicron變種的疫苗開發，並已開始投產。疫苗在3月時會準備就緒。

新疫苗除可對付Omicron外，還可應對Delta等其他正在流行的變種株。布拉表示，目前只要接種3劑的輝瑞疫苗已可提供足夠合理的保護，預防重症及住院。但他們希望能提供更好的保護，特別是針對預防感染的保護。

圖為12月29日，荷蘭鹿特丹一間疫苗接種中心，放着美國輝瑞及莫德納的疫苗。（Getty）

白宮首席醫療顧問福奇（Anthony Fauci）在12月表示，目前還不需要針對Omicron使用加強劑，因施打目前疫苗已能提供足夠保護。根據英國的一項研究，輝瑞和莫德納（Moderna）的新冠疫苗在第二劑後20週內，預防Omicron感染的有效性只剩10%左右。在注射加強劑後，預防Omicron感染大增至75%。另外研究發現，最初的兩劑仍能有效預防重症。

布拉表示，目前尚不清楚是否需要第四劑疫苗作為加強劑，但輝瑞將進行實，以確認新疫苗的有效性。