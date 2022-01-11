新冠肺炎｜墨西哥總統第二度確診染疫　症狀輕微

墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）2022年1月10日表示，他第二次確診感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），正在居家隔離，症狀輕微。洛佩斯在2021年1月首次確診。



洛佩斯2022年1月10日在社交網站指，他當天舉行記者會後感到聲音沙啞，接受檢測後結果呈陽性，「即使症狀很輕微，我仍將保持隔離狀態，只會在辦公室工作並舉行視像會議，直至另行通知。」

墨西哥的內閣官員、環境和經濟部負責人近日亦相繼確診。

另外，以色列外長拉皮德（Yair Lapid）1月10日亦確診新冠肺炎。拉皮德的發言人指，他正在居家隔離，且感覺良好。

拉皮德在社交網站表示，「我感覺很好，因為我接種了疫苗。」他同時呼籲民眾去接種疫苗並戴上口罩，稱會與以色列人一起度過難關。

以色列新消息報網站（Ynet）報道，拉皮德或是被他的一名保安傳染。 在過去的一天裏，拉皮德曾經與總理貝內特（Naftali Bennett）和其他執政聯盟的官員有密切接觸。