立陶宛反對黨促外長辭職　以緩與中國關係

立陶宛社會民主黨主席敦促立陶宛外長辭職，以緩和與中國的緊張關係，稱「整個立陶宛都在付出代價」。



據俄羅斯衛星通訊社1月10日報道，立陶宛社會民主黨主席布林克維丘特（Vilija Blinkevičiūtė）表示，立陶宛可能會與歐盟國家和國際夥伴合作，考慮為「台灣代表處」更名，以緩和立陶宛與中國的緊張關係。

此外，布林克維丘特再次呼籲立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）辭職。

布林克維丘特認為，立陶宛政府魯莽地決定與中國發生衝突是一個很大的錯誤，現在整個立陶宛都在為此付出代價。

她提及，當前的外交政策不符合立陶宛的國家利益和憲法要求。

布林克維丘特指責保守派在外交政策上開闢了越來越多的新鬥爭戰線，「到目前為止，他們在各條戰線上都在失敗，因為他們未能團結盟友。因此，有必要盡一切努力糾正所犯的錯誤」。

2021年11月18日，駐立陶宛台灣代表處正式成立並掛牌運作，首任駐立陶宛代表將由現任駐拉脱維亞代表黃鈞耀出任。（台灣外交部）

布林克維丘特表示，立陶宛自獨立以來的外交政策一直以國家利益為基礎，所有主要議會黨派就外交政策的主要方向達成一致，但現在這種平衡已經消失，政府越來越多地在未經協商的情況下單方面做出決定。

布林克維丘特強調，蘭茨貝爾吉斯在擔任外長期間所犯的錯誤幾乎不可能糾正，立陶宛外交部需要有新的政治領導人，他的辭職將是緩解中立關係緊張局勢的先決條件之一。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）2022年1月4日承認，允許以「台灣」名義在該國設代表處是一個「錯誤」。

針對立陶宛總統承認錯誤，中國外交部發言人汪文斌在2022年1月5日的例行記者會上回應稱，認識到錯誤是正確的一步，但更重要的是採取行動，糾正製造「一中一台」的錯誤情境，回到一個中國原則的軌道上來。

汪文斌指出，中立關係受挫的是非曲直十分清楚，為自己的錯誤行為開脱，無助於問題的解決，也無助於中立關係的改善。