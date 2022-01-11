阿富汗駐中國大使辭職　稱6個月沒獲發薪水

阿富汗駐中國大使卡依姆（Javid Qaem）1月10日公布一封自己寫給接任人的辭職信，透露大使館遇上財困，員工數月以來未取得薪酬，目前僅剩一名接待員接聽電話。



卡依姆在Twitter公布一封留給塔利班政權所派接任者的辭職信上，詳細描述在2021年8月塔利班重掌阿富汗後，他要從大使館的銀行帳戶提取現金來支付職員的薪酬。

The end to an honorable responsibility: I quit my job as Ambassador. It was an honor to represent AFG 🇦🇫 and my people.There are many reasons, personal and professional, but I don’t want to mention them here. I have handed over everything smoothly through a handover note. pic.twitter.com/a4A6y7yOBP — Javid Ahmad Qaem (@JavidQaem) January 10, 2022

卡依姆在標註日期為1月1日的信中寫道：「由於過去6個月我們未有收到來自喀布爾的薪水，我們在外交人員內指派一個委員會來解決財務問題。」

不過卡依姆仍為其接任人留了一筆資金，稱「截至今天，即2022年1月1日，帳戶中還剩下大約10萬美元」。卡依姆未有說明接下來他的去向如何。

卡依姆又在信中指出，幾名阿富汗外交官已經放棄了他們在北京的職位，他在推文中稱自己辭職是「光榮職責的終結」。

阿富汗在許多國家的大使館正處於外交困境，因為這些使館人員仍然效忠於被塔利班推翻、獲西方支持的前政府。