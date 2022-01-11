英國版洪為民？　約翰遜被曝涉嫌違反防疫規定　邀請百人參加派對

英國傳媒再度踢爆，首相約翰遜（Boris Johnson）涉嫌違反防疫規定，邀請官員出席大型派對。這是繼12月初的聖誕派對醜聞後，又一次有政府官員被揭違反相關限聚令，而這之更是首相府親自邀請。



英國立電視台ITV報道，指取得一封在2020年，由約翰遜首席私人秘書發出的電郵。電郵抬頭「保持社交距離酒會」，並標註「機密，只限首相府人員」。內容是邀請職員在宜人天氣下，在5月20日傍晚6時後到首相府花園參與派對，並自攜酒水。

圖為英國ITV取得的電子郵件，由首相府發出，邀請官員參加派對。（ITV官網截圖）

報道指派對原準備100人出席，最終僅有40人出席。英國廣播公司（BBC）引述目擊者稱，約翰遜及其妻子均有出席。

英國在2020年5月受疫情影響，實施嚴格防疫措施，餐廳、酒吧及學校關閉，不同家庭戶外聚會只限2人，到6月才放寬至6人。40人出席的酒會明顯違反防疫規定。

首相府目前拒絕回應有關報道，反對黨工黨副領袖韋雅蘭（Angela Raynor）表示這郵件會令很多人「感到噁心」，蘇格蘭民族黨則稱事件「完全離譜」。

英國政府近月屢次被爆有官員涉嫌違反防疫規定，包括一次在5月15日，派對的前5天，首相、他的妻子和17名工作人員在首相府花園的聚會。首相府後回應稱他們當時「正在討論工作」而非派對。

在2021年12月時，首相府新聞秘書斯特拉頓（Allegra Stratton）在2020年聖誕節封城期間，曾開玩笑說要在首相府舉行聖誕派對。當時英國正在封城狀態，事件發酵以至斯特拉頓需最終辭職。