英媒指約翰遜曾與新冠患者密切接觸後無隔離　政府：未違防疫規定

英媒1月3日引述消息人士指，英國首相約翰遜（Boris Johnson）涉嫌曾違反新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的防疫規定，與確診者密切接觸後沒有隔離，唐寧街10號則回應指，兩人當時距離超過2米，依照防疫指引，約翰遜無需隔離。



《鏡報》3日引述多名消息人士指，首相府一名攝影師2020年12月31日為約翰遜錄製新年致辭後確診。報道稱，他們錄製新年賀詞時，攝影師沒有戴口罩，與距離約翰遜是在2米以內，兩人面對面站了15分鐘左右。報道主張根據英國指引，約翰遜屬密切接觸者，需要自我隔離，但他沒有這樣做。

英國新冠肺炎疫情：圖為1月3日，英國首相約翰遜在英格蘭艾爾斯伯里視察民眾打加強劑的情況（AP）

▼約翰遜2021新年致辭▼

There will be plenty who will be only too happy to say goodbye to the grimness of 2020.



But this was also the year when we rediscovered a spirit of togetherness, of community.



In 2021 we have our freedom in our hands and it is up to us to make the most of it. Happy New Year! pic.twitter.com/gDRXe2SuCb — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 31, 2020

這名攝影師確診後，政府通知去過錄製房間的工作人員居家自我隔離10天，但並未包括約翰遜。

唐寧街10號講法不一，稱由於錄製過程不到15分鐘，而且他們保持安全社交距離，即兩人距離超過2米，依照防疫指引，約翰遜無需隔離。