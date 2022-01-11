比特幣年初至今下跌14%　迎史上最差年度開局

1月10日，比特幣（Bitcoin）自9月以來首次跌破40,000美元，年初至今的跌幅約14%，這是自該加密貨幣誕生以來最糟糕的一年開局。



據彭博社1月10日報道，14%的跌幅是自2012年的年初以來的最大跌幅。2021年11月初達到近69,000美元的歷史新高後，比特幣的跌幅已超過40%。

「它的2022年開局非常令人震驚。」City Index高級金融市場分析師Fiona Cincotta表示，「有很多事情正在發生。我們知道比特幣是不穩定的，但即使對於比特幣，我們也看到了一些非常大的波動。」

Infrastructure Capital Advisors首席執行官Jay Hatfield表示，隨着美聯儲（Fed）減少流動性注入，加密貨幣可能會繼續承壓。

根據資產管理公司CoinShares彙編的數據，數字投資產品的每周流出總額約為2.07億美元，創歷史新高。其中比特幣流出了約1.07億美元。

Genesis Global Trading的市場分析主管Noelle Acheson指出，比特幣的暴跌似乎更多的是由短期交易者推動，而不是長期持有者。她的分析顯示，事實上長期持有者正在「逢低買入」。