英國首相府「封城派對」事件　朝野要求約翰遜交代

英國傳媒日前披露，首相府在2020年5月20日英國封城期間，邀請員工出席派對。事件曝光後，惹來當地嘩然，朝野雙方1月11日都要求約翰遜（Boris Johnson）交代。當地民調顯示，不少人要求約翰遜為事件下台負責。



英國廣播公司（BBC）報道，在野工黨副黨魁韋雅蘭（Angela Rayner）於下議院的會議上表示，約翰遜無法逃避有關事件的調查。蘇格蘭保守黨領袖羅斯（Douglas Ross）則認為，如果約翰遜證實違反防疫守則，對方就應該下台。

羅斯認為，民眾在疫情期間犧牲太多，但同時卻發現首相府高層可能在花園享樂。他表示約翰遜需要向公眾交代自己當時是否在場。

根據英國民意調查機構YouGov的民調顯示，有56%受訪英國民眾認為約翰遜需要為此辭職，當中要求他下台的工黨選民比例達82%、執政保守黨就有33%選民認為他要下台負責。

約翰遜12日會到國會出席首相答問時間，預計各方都會以這宗事件向約翰遜窮追猛打。

這宗「派對門」事件發生於2020年5月20日，英國獨立電視台（ITV）獲得約翰遜首席私人秘書發出的電郵，内容可見首相府邀員工當日傍晚到首相官邸後花園參加派對，並叫大家「自攜酒水」。ITV稱有100人獲邀，據報最終有30人出席。多名消息人士稱，約翰遜及妻子西蒙茲（Carrie Johnson，舊姓Symonds）也有參加。

倫敦警察廳同一天提醒公眾，他們只可在戶外與1人聚會。