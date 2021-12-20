醜聞、疫情與黨內不滿交逼　英國首相約翰遜面臨危機

英國首相約翰遜（Boris Johnson）正面臨接二連三的衝擊：他的政府包括他本人被揭在2020年不同時候，在抗疫限聚令生放期間參與群聚活動；地區補選中保守黨落敗，失去近200年的票倉議席；至最近負責脫歐事務的內閣辦公室國務大臣霍禮思（David Frost）宣布辭職，打擊着約翰遜政府的管治。



約翰遜目前面臨的，是內政兩方面的壓力，第一是來自新冠病毒Omicron（奧密克戎）變種的威脅。英國新冠疫嚴峻，每日新增感染人數近10萬連日打破疫情以來紀錄，Omicron感染人數正快速增長。

第二是來自黨內的壓力，約翰遜在面對Omicron變種的來襲擬再次收緊防疫限制，卻遭黨內人士的反對。英國在12月14日通過的收緊防疫措施，有近百保守黨議員倒戈投反對票，全賴在野工黨的支持才獲得通過。

圖為12月16日，首相約翰遜前往訪問英國拉姆斯蓋特一間疫苗接種中心。（Reuters）

而這次負責脫歐事務，內閣辦公室國務大臣霍禮思的辭職，亦有一半與收緊防疫措施有關。霍禮思在辭職的聲明中，對約翰遜的收緊防疫政策感到不滿，表示約翰遜應帶領英國「與病毒共存」，不應實施在其他地方所見的強迫政策。

再加上政府人員接二連三被曝在2020年防疫措施實施期間參加團聚，進一步打擊政府威信。在12月16日英國國會北什羅普郡議席補選中，保守黨被英國自民黨候選人擊敗，讓保守黨失去這個穩守200年的必然席位。這一切都對約翰遜的管治構成了危機。

工黨副黨魁雷納（Angela Rayner）表示，約翰遜政府正陷入混亂，表明約翰遜再也不合適擔任相位。保守黨議員布里格登（Andrew Bridgen）也警告，約翰遜正失去黨內的支持，以致時間。

英國保守黨議員埃伍德（Tobias Ellwood）表示，約翰遜必須儘快找出正確的堅定路線方向，帶領前進，否則人們將質疑國家未來將走去何方。