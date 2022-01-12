新冠肺炎｜美國日增近150萬宗病例　勞工短缺令零售貨架空空如也

根據約翰斯霍普金斯大學的數據，美國7日平均新增病例數已達到每天75.4萬宗。愈來愈多行業受到勞動力短缺的影響，供應鏈或將再次出現危機。



據中國媒體華爾街見聞1月12日報道，隨着變種病毒Omicron（奧密克戎）肆虐，美國新冠病例和住院人數都創下記錄。根據約翰斯霍普金斯大學彙編的數據顯示，美國1月10日報告約150萬個新病例；住院治療的病例數也已經超過了2021年冬天的高峰。根據衛生和公共服務部追蹤的數據，截至1月11日，有147,000名美國人因新冠病毒住院治療。

單日150萬的病例數可能還不是峰值，據日前摩根士丹利分析師Matthew Harrison在最新的客户報告中預計，美國Omicron疫情或將在3至6周內見頂。

前美國食品和藥物管理局專員、輝瑞公司董事會成員、CNBC撰稿人Scott Gottlieb 1月11日表示，現在美國各地都有很多感染，而且在這波疫情結束時，可能有30%到40%的美國人口將被變種病毒Omicron感染。

由於勞動力短缺以及醫護人員在自己感染後被迫隔離，許多醫院人手不足，這使美國衛生系統的壓力更加沉重。

同時，Omicron變種也正在加劇各行業的勞動力短缺問題，從餐館、零售商到航空公司，不同行業的公司管理者正被迫做出艱難的決定，如削減服務時間，取消航班和關閉商店：自聖誕節前夕以來，航空公司已經取消了20,000多個美國航班；而美國健身品牌Lululemon警告說第四季度盈利和收入將低於預期的零售商之一，因為其感受到了縮短工作時間和限制員工的影響。

勞動力短缺疊加遲遲沒有恢復的供應鏈問題，美國超市的貨架又空了。

圖為2022年1月11日，美國匹茲堡一家雜貨店貨架的部分位置空空如也。（AP）

不久前，美國連鎖超市Albertsons在財報電話會議上詳細介紹公司正在面對的供應鏈挑戰和上漲的成本，公司行政總裁Vivek Sankaran在電話會議上表示，幾個月來將在部分零售商品類別中出現低庫存或缺貨的情況。由於近期病例激增，或將進一步延長缺貨的時間。

Albertsons預計在未來4周到6周內會有更多的供應挑戰。同時，原料、包裝、運輸和勞動力方面的成本已經上升。